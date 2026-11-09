Las reservas de biosfera no son un adorno verde: son infraestructura vital

La red mundial de reservas de biosfera suele presentarse como una lista de lugares protegidos, pero su importancia va mucho más allá de la conservación de paisajes. Estos territorios cumplen funciones esenciales para la vida: resguardan biodiversidad, regulan el agua, protegen suelos, almacenan carbono y reducen el riesgo de inundaciones, sequías e incendios. Sin ellos, muchas regiones perderían defensas naturales frente a las crisis climática y ambiental.

Su valor también es social y económico. Las reservas de biosfera no son espacios vacíos ni museos naturales: son territorios habitados donde comunidades locales, pueblos indígenas y productores desarrollan actividades compatibles con la conservación. Allí se combinan el conocimiento tradicional, la investigación científica, la educación ambiental y formas de producción que buscan sostener el empleo y los ingresos sin agotar los recursos. Esa capacidad de integrar conservación y desarrollo es, precisamente, su mayor aporte.

Las reservas de biosfera importan porque sostienen ecosistemas de los que dependen millones de personas y porque ofrecen un modelo para ordenar el territorio sin sacrificar la naturaleza. No son un lujo ambiental ni una etiqueta decorativa: son parte de la infraestructura que necesitan los países para enfrentar la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la desigualdad rural. Fortalecerlas con recursos, gobernanza y participación local es una tarea urgente, no un trámite diplomático.