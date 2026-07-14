Ejecutan labores de reanimación en Pinar del Río

Los ejemplos están por todas partes. A pocas jornadas de que esta ciudad acoja las actividades centrales por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, fuerzas de diversos sectores trabajan en el acondicionamiento de parques, plazas y otros espacios públicos.

Entre las labores destaca la restauración del monumento a los hermanos Saíz Montes de Oca, ubicado a la entrada de la ciudad pinareña, y también la del teatro José Jacinto Milanés, donde tendrá lugar la gala artística por el 26 de julio; pero los sitios en los que se interviene son muchos más.

Eumelín González Sánchez, gobernador en el territorio, explicó a Granma que se lleva a cabo la reanimación de los principales parques de la ciudad, en los cuales se instalan lámparas que funcionan con energía solar, a fin de garantizar su iluminación aun cuando no haya electricidad.

Algo similar se realiza en la plaza que acogerá el acto nacional por la efeméride.

El Gobernador pinareño informó de un amplio programa para el mejoramiento del alumbrado público, también con luminarias que emplean la energía fotovoltaica, financiado en una parte importante con el dinero proveniente de la contribución territorial para el desarrollo local, conocida como «el 1 %».

Esta es una de las acciones de más impacto, teniendo en cuenta que el huracán Ian destruyó la mayor parte de nuestro alumbrado público, dijo, y añadió que los parques principales de las cabeceras municipales también estarían comprendidos en esta iniciativa.

José Manuel Fernández Paulín, director provincial de Patrimonio Cultural, comentó que a lo largo de la calle Martí, arteria principal de la urbe, se realizan acciones que van desde la reanimación del paseo central y la restauración de las esculturas colocadas en él por el aniversario 150 de la ciudad de Pinar del Río (2017), hasta algunas edificaciones emblemáticas como el Museo de Ciencias Naturales y el Museo Provincial de Historia.

El salón de operaciones del Hospital Pediátrico Pepe Portilla, es otro de los espacios que exhibirá una imagen renovada en el marco de las celebraciones por la gesta del Moncada, y también abrirá sus puertas un nuevo hogar para niños sin amparo parental.

En tanto, González Sánchez comentó que continúan las labores constructivas en más de una decena de salas del Hospital General Docente Abel Santamaría Cuadrado, por parte de entidades estatales y no estatales que han destinado un porciento de sus utilidades para una tarea de un alto valor humano.

Pero la jornada del 26 constituye, además, un acontecimiento de pueblo, en el que muchas entidades pintan y acondicionan sus fachadas y cientos de personas se vuelcan día a día a apoyar las actividades de chapea, higienización y producción de alimentos en todos los organopónicos de la ciudad.

Tomado de Periódico Granma