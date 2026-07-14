Reportan nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional

Informamos que se produjo una nueva desconexión del Sistema Eléctrico Nacional. Según informó la Unión Eléctrica la caída se produjo a las 11:05

Ministerio de Energía y Minas activa protocolos de recuperación del SEN:

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba ha informado hoy que se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Según el comunicado oficial emitido a través de su cuenta en la red social X, ante esta situación ya se han «activado los protocolos para su recuperación».