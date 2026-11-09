El acto de dormir, una forma de trabajo de nuestro cerebro

Cuando cerramos los ojos para dormir, no apagamos nuestro cerebro. Muy al contrario, este órgano se mantiene muy activo. Simplemente cambia su forma de trabajar. El sueño es un proceso dinámico que se divide en cuatro etapas. Nuestro cuerpo pasa por este ciclo completo varias veces a lo largo de la noche.

Todo empieza en la primera fase, justo en el momento en que nos quedamos dormidos. Las ondas cerebrales se ralentizan y los músculos se relajan. En ese instante, es muy común sentir una pequeña e inexplicable sensación de caída. Después entramos en la segunda fase, conocida como el sueño ligero. Aquí la temperatura corporal y el ritmo cardíaco bajan. El cerebro aprovecha este momento para empezar a procesar los recuerdos del día.

El viaje continúa hacia la tercera fase, que es el sueño más profundo. Esta etapa es una pieza fundamental para nuestra salud física. El cerebro libera hormonas que ayudan a recuperar la energía gastada y a reparar los tejidos. Además, fortalece nuestro sistema inmunitario para mantenernos sanos.

Finalmente, llegamos a la cuarta etapa, el famoso sueño REM. Esta es la fase en la que soñamos. La actividad cerebral se dispara y las ondas se vuelven tan rápidas como cuando estamos despiertos. Para evitar que actuemos lo que soñamos, nuestros músculos quedan temporalmente paralizados. Cabe destacar que los más jóvenes pasan la mitad de su tiempo de descanso en esta fase.

Para coordinar todo este trabajo nocturno, el cerebro utiliza diferentes tipos de ondas eléctricas. Cuando estamos despiertos, usa ondas Beta, que son muy rápidas e irregulares. Al relajarnos, pasan a ser ondas Alfa y Theta. Durante el sueño profundo, aparecen las ondas Delta, que son muy lentas y tranquilas. Sin embargo, cuando llega el sueño REM, las ondas vuelven a acelerarse, imitando el estado de vigilia. En resumen, el dormir es mucho más que descansar. Es el turno de noche de nuestro cerebro. Es el momento perfecto para arreglar el cuerpo, recargar energía y ordenar las ideas. Así que es importante apagar el teléfono, bajar las luces para regalarse una buena noche de sueño.