El café y sus beneficios, mitos y realidades

Existen muchos estudios sobre los efectos del café en la salud ¿cuáles son las últimas evidencias para la recomendación de su consumo? El espacio Tendencia clínica de Medscape actualiza este tema.

El café es una bebida que ha acompañado a la humanidad por siglos y en la actualidad es una de las bebidas más populares en el mundo; aun así, médicos y pacientes siguen preguntándose si el consumo de café es benéfico o perjudicial para la salud.

Esta pregunta no es nueva. El primer ensayo clínico aleatorizado documentado que trató de probar el efecto del café en la salud data del siglo XVII e involucró al rey Gustavo III de Suecia, a dos gemelos condenados a muerte y a tres tazas de café diarias.

Sin embargo, la incógnita sigue vigente. En marzo de este mismo año diferentes publicaciones científicas analizaron las consecuencias del consumo de café en el hígado, la resistencia a la insulina y las enfermedades cardiovasculares. Por ello Medscape en español presenta una síntesis de las investigaciones sobre el consumo de café y sus efectos en la salud.[1,2,3]

Una de las características más conocidas del café es su efecto estimulante y existe la creencia de que es potencialmente arritmogénico. Pero el reciente ensayo DECAF encontró que en pacientes con antecedentes de fibrilación auricular paroxística o persistente hubo reducción de 39 % en la recurrencia de fibrilación auricular en el grupo que continuó bebiendo café comparado con el grupo que se abstuvo de la bebida. El estudio concuerda con el ensayo CRAVE, que no encontró aumento en las arritmias en personas que consumían cafeína en comparación con las que no lo hacían.

De hecho, hay datos que indican que beber café podría proteger contra riesgos metabólicos. Un estudio observó que quienes consumieron más café, té o cafeína (alrededor de 250 mg) presentaron reducción de casi 40 % en las enfermedades cardiovasculares durante el periodo de seguimiento. Y un metanálisis encontró que las personas que beben entre tres y cinco tazas al día tienen 15 % menos de riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en comparación con quienes no beben nada.

En cuanto a efectos negativos, un estudio a largo plazo relacionó el consumo alto de café (mayor a cinco tazas) en mujeres con posmenopausia con reducciones en la densidad mineral ósea.

En síntesis, aunque los estudios son numerosos los expertos señalan que es importante no extrapolar ni tomar las asociaciones como efectos causales.