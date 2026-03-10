El cáncer y sus avances, una realidad latente

Según un nuevo análisis de ámbito mundial realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), hasta cuatro de cada diez casos de cáncer podrían prevenirse a escala mundial. En el estudio se examinan 30 causas prevenibles, entre ellas el consumo de tabaco y alcohol, un índice elevado de masa corporal, la inactividad física, la contaminación del aire, la radiación ultravioleta y, por primera vez, nueve infecciones cancerígenas.

En el análisis, publicado el pasado 4 de febrero Día Mundial contra el Cáncer,, se estima que en 2022 un 37 % de todos los nuevos casos de cáncer (en torno a 7,1 millones de casos) estaban vinculados a causas prevenibles. Las conclusiones subrayan el enorme potencial de prevención para reducir la carga mundial de cáncer.

Tres tipos de cáncer —pulmón, estómago y cuello uterino— acaparan casi la mitad de todos los casos prevenibles de cáncer, tanto en hombres como en mujeres, a escala mundial.

El cáncer de pulmón está vinculado principalmente al tabaquismo y la contaminación del aire, el cáncer de estómago es atribuible mayoritariamente a la infección por Helicobacter pylori y el de cuello uterino está causado abrumadoramente por el virus de los papilomas humanos (VPH).

La carga del cáncer prevenible es considerablemente superior en hombres que en mujeres (el 45 % de los nuevos casos de cáncer ocurren en hombres frente al 30 % en mujeres). En los hombres, se estima que el tabaquismo causa un 23 % de todos los nuevos casos de cáncer, seguido de las infecciones (9 %), y el alcohol (4 %). Entre las mujeres a escala mundial, las infecciones causaron el 11 % de todos los nuevos casos de cáncer, seguidas por el tabaquismo (6 %) y un índice elevado de masa corporal (3 %).

El cáncer prevenible varía mucho entre regiones. Entre las mujeres, los cánceres prevenibles oscilan del 24 % en el Norte de África y Asia Occidental al 38 % en África Subsahariana. Entre los hombres, la mayor carga se observa en Asia Oriental con un 57 % y la más baja en América Latina y el Caribe, con un 28 %. Esas diferencias reflejan una exposición variable a factores de riesgo conductuales, ambientales, ocupacionales e infecciosos, así como diferencias en el desarrollo socioeconómico, las políticas nacionales de prevención y la capacidad del sistema de salud.

En nuestro país se previene desde la Atención Primaria de Salud hasta 7 tipos de neoplasias dentro de los que figuran el cáncer bucal (con la realización del examen bucal), el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, cáncer de piel, cáncer de próstata, cáncer colon y el cáncer infanto-juvenil.

Según datos del Anuario Estadístico de Salud del 2025, las enfermedades neoplásicas ocupan la segunda causa de muerte en nuestro país, de ahí que se realicen ingentes esfuerzos para su prevención y su tratamiento, Los centros de biotecnologías en Cuba no cesan en la búsqueda de nuevas terapias y fármacos, ejemplo de ellos son: CIMAvax-EGF, Vaxira (Racotumomab) y el Nimotuzumab (CIMAher)

En el caso de CIMAvax los resultados finales del primer ensayo se publicaron en marzo de 2019. Los resultados estuvieron en línea con el informe de septiembre de 2018, con el hallazgo adicional de que los pacientes que recibieron terapia combinada en este ensayo tenían más probabilidades de desarrollar respuestas tempranas robustas de anticuerpos a CIMAvax en comparación con lo observado en estudios anteriores

Sin embargo el Nimotuzumab es medicamento desarrollado por el Centro de Inmunología Molecular de La Habana (Cuba).​ En el año 2009 su uso estaba aprobado para el tratamiento del carcinoma escamoso de cabeza y cuello en India, Cuba, Argentina, Colombia, Costa de Marfil, Gabón, Ucrania, Perú y Sri Lanka, para el tratamiento del glioma en Cuba, Argentina, Filipinas y Ucrania, para el tratamiento del cáncer nasofaringeo en China y había sido declarado medicamento huérfano para el glioma en Estados Unidos y para el glioma y el cáncer de páncreas en los países europeos dependientes de la Agencia Europea de Medicamentos. En 2023 su uso se aprobó en China para el tratamiento del cáncer de páncreas.

Racotumomab(nombre comercial Vaxira®) es una vacuna terapéutica contra el cáncer destinada al tratamiento de tumores sólidos, desarrollada por Recombio, un consorcio público-privado integrado por instituciones de distintos países, en particular por el Centro de Inmunología Molecular de La Habana, Cuba e investigadores de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Quilmes, ambas de Argentina. Induce al sistema inmunológico del paciente a generar una respuesta contra un blanco molecular específico del cáncer, con el fin de controlar el crecimiento del tumor, retrasar el avance de la enfermedad y consiguientemente aumentar la sobrevida del paciente.

La OMS y su centro especializado en investigaciones sobre el cáncer (CIIC) trabajan juntos para fortalecer la prevención, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos de esta enfermedad en todo el mundo.

Ambos proporcionan orientaciones técnicas, definen normas mundiales y regionales, y ayudan a los gobiernos a mejorar el acceso y reducir las inequidades. Además, impulsan la investigación, las políticas y las iniciativas mundiales sobre el cáncer de cuello uterino, de mama y el cáncer infantil.

Autor: Dr. Eduardo Enrique Cecilia Paredes