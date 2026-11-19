Cada 19 de noviembre, Cuba celebra el Día del Deporte y la Cultura Física, una fecha que no remite a un calendario comercial ni a una efeméride vacía, sino a un acto fundacional de la Revolución: la plenaria de 1961 en la que Fidel Castro, ante representantes de los Consejos Voluntarios Deportivos y activistas de la Educación Física, proclamó que «El Deporte es un derecho del pueblo».

Aquella frase no fue una consigna retórica. En el contexto de 1961 —año de la victoria de Playa Girón y de la Campaña de Alfabetización—, el país comenzaba a construir un modelo en el que la práctica deportiva dejaba de ser privilegio de élites para convertirse en política de Estado. De esa concepción nacieron los Consejos Voluntarios, las escuelas de iniciación deportiva, los combinados y, más tarde, la formidable cantera que situó a Cuba entre las potencias deportivas del mundo, con decenas de campeones olímpicos y mundiales salidos de barrios humildes.

En 1985, el Consejo de Estado oficializó el 19 de noviembre como Día del Deporte y la Cultura Física, institucionalizando una fecha que ya el pueblo había asumido como propia. La decisión reconocía, de hecho, que el deporte cubano no se sostiene solo en los grandes escenarios: se sostiene en el profesor de Educación Física de la escuela rural, en el activista que organiza un torneo barrial, en el médico y la enfermera del equipo, en la familia que acompaña.

Hoy, cuando el país enfrenta limitaciones materiales y una compleja situación económica, el principio de 1961 conserva plena vigencia y adquiere nuevos desafíos: garantizar el acceso universal a la práctica deportiva, proteger la base material de las instalaciones, retener y formar talento, y sostener la masividad sin renunciar a la excelencia. El deporte cubano ha demostrado que puede rendir frutos con pocos recursos, pero no puede renunciar a su esencia: ser, ante todo, un derecho del pueblo.

Celebrar esta fecha es, por tanto, más que recordar un discurso. Es reafirmar un compromiso: que ningún niño o niña quede fuera de una cancha, una piscina o una pista por razones económicas, y que el deporte siga siendo escuela de disciplina, salud y dignidad. A 65 años de aquella plenaria, la frase de Fidel sigue siendo una meta por cumplir y un legado que defender.