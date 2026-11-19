Aunque las actuales limitaciones materiales y económicas del país han reducido la magnitud de los festejos habituales, este 19 de noviembre el municipio más occidental de Cuba conmemora el Día de la Cultura Física y el Deporte con el orgullo intacto y el reconocimiento sincero a quienes sostienen, día a día, la actividad física en el territorio.

La jornada sirve de escenario para evocar aquel 19 de noviembre de 1961, fecha en que el comandante en jefe Fidel Castro Ruz clausuró la Primera Plenaria de Corresponsales Voluntarios Deportivos y sentó las bases de un sistema que convirtió al deporte en un derecho del pueblo. En el contexto del año del centenario del natalicio del Líder Histórico de la Revolución, la efeméride cobra en tierras mantuanas un matiz de resistencia creativa y gratitud hacia sus protagonistas locales.

Lejos de los grandes despliegues logísticos, el homenaje en este municipio pinareño se centra en el factor humano: los atletas, técnicos, activistas voluntarios y trabajadores de los combinados deportivos que, pese a la carencia de implementos e insumos, mantienen vivas las áreas de entrenamiento, las clases de educación física en las escuelas y la recreación sana en las comunidades.

La historia deportiva de Mantua respalda este reconocimiento. El territorio exhibe al menos dos coronas de campeón provincial de béisbol, deporte nacional que despierta las mayores pasiones en la localidad. A esa hazaña se suma el empuje y los resultados sostenidos en disciplinas como el voleibol —de amplia tradición y seguimiento— y el boxeo femenino, una modalidad en pleno auge.

Como ha señalado la dirección del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) a nivel nacional, hacer deporte es, en esencia, hacer Patria y regalar felicidad al pueblo. En Mantua, esa máxima se traduce hoy en el esfuerzo anónimo de cada entrenador que improvisa medios de enseñanza, de cada activista que convoca al barrio y de cada joven que defiende los colores del municipio.

Así, más allá de las restricciones del momento actual, el 19 de noviembre reafirma en este rincón de Vueltabajo que la verdadera fortaleza del movimiento deportivo cubano reside en la entrega de su gente y en la voluntad de seguir formando campeones para el deporte y para la vida.