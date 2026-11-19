Emprender no siempre comienza con grandes recursos ni con todas las condiciones a favor. Muchas veces nace de una idea sencilla, de una necesidad o del deseo de buscar nuevas alternativas para salir adelante. Detrás de cada iniciativa existe una mujer dispuesta a asumir retos y a confiar en sus propias capacidades.

En Cuba son numerosas las mujeres que encuentran en el emprendimiento una manera de aportar a la economía familiar y al desarrollo de su comunidad. Algunas elaboran alimentos, confeccionan prendas, ofrecen servicios, crean productos artesanales o ponen sus conocimientos a disposición de otras personas.

Cada proyecto lleva el sello de quien lo impulsa. En ellos se mezclan la imaginación, el esfuerzo y muchas horas de trabajo. También están presentes las preocupaciones, los tropiezos y esa voluntad necesaria para comenzar de nuevo cuando algo no sale como se esperaba.

Ser emprendedora exige mucho más que tener una buena idea. Hace falta preparación, responsabilidad, organización y confianza. En ocasiones, es preciso vencer temores y demostrar que las mujeres pueden ocupar espacios diversos sin renunciar a sus sueños ni a sus responsabilidades personales.

En Pinar del Río conocemos historias de mujeres que han transformado sus habilidades en fuentes de empleo y bienestar. Detrás de cada iniciativa hay perseverancia, deseos de superación y una mirada atenta a las necesidades del entorno donde viven.

Reconocerlas no significa hablar únicamente de resultados económicos. También supone valorar su independencia, su liderazgo y la capacidad de inspirar a otras personas. Cada una de ellas que emprende puede convertirse en un ejemplo para quienes todavía dudan de sus propias posibilidades.

El Día Mundial de la Mujer Emprendedora es una oportunidad para destacar esas historias y recordar que apoyar sus proyectos beneficia a toda la sociedad. Allí donde una mujer se atreve a crear, también se abren caminos para crecer, colaborar y avanzar.