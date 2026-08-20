Desde el viernes, Feria del Libro en Pinar del Río

Con un acto inaugural frente a la Biblioteca Provincial Ramón González Coro dará inicio el próximo viernes la edición pinareña de la 34 Feria Internacional del Libro, según confirmó a Radio Guamá Luis Enrique Rodríguez Ortega, integrante de su comité organizador.

El también director de Ediciones Loynaz añadió que, ese mismo día, en horas de la mañana, abrirá sus puertas el Centro Cultural Calle Real, espacio que acogerá, hasta el domingo, el programa profesional del evento.

Rodríguez Ortega adelantó que la jornada de apertura incluirá un recital de poesía en homenaje a José Raúl Fraguela, uno de los escritores pinareños a quienes dedicarán la Feria, así como la presentación, en la Biblioteca Provincial, de dos de sus títulos en formato impreso.

El programa histórico, concebido como tributo a Fidel Castro en su centenario, tendrá como sede el Museo de Historia, adelantó. También regresarán los populares espacios Como pan caliente y El Patio de los Poetas, en el portal del Milanés y en La Piscuala, respectivamente.

Como en años anteriores, se habilitará el pabellón infantil con diversas propuestas, y en la Casa del Joven Creador, sede de la Asociación Hermanos Saíz, el público podrá disfrutar de un variado programa cultural.

Los textos estarán al alcance de los amantes de la lectura en las librerías de la capital provincial y en un área de venta ubicada en la calle Colón, entre Martí y Máximo Gómez, al costado del Teatro Milanés, precisó.

Rodríguez Ortega destacó que este evento, el más importante del año en el ámbito de las letras, los autores y los editores cubanos, constituye una excelente oportunidad para el sano disfrute en familia, e invitó a sumarse al encuentro con la literatura y a adquirir un libro.

Tomado de Radio Guamá