El orgullo anida en La Conchita

El orgullo vuelve a anidar en el corazón de los hombres y mujeres que integran el colectivo de La Conchita, la empresa ícono de las conservas cubanas de frutas y vegetales.

Venciendo los obstáculos que el presente impone al país, obtienen por octava ocasión el galardón de vanguardia nacional, gallardete que recibirán también la Empresa de productos lácteos y confitería Raúl Fornell y la fábrica de ron El valle», ejemplos de cuánto puede hacerse en la industria alimentaria, uno de los sectores más golpeados por la asfixiante política de bloqueo que impone el gobierno de Estados Unidos a Cuba desde hace décadas.

«Previo a la celebración del Primero de mayo reconocemos el quehacer de los colectivos que en Pinar del Río se destacan por sus aportes a la producción y los servicios», explica Rubén Lloga Sixto, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia.

«19 colectivos serán reconocidos con igual condición antes de la fecha proletaria y ello es fruto de la entrega de los hombres y mujeres que cada día batallan para aportar al pueblo no solo alimentos sino también servicios de calidad», apunta el secretario general de la CTC.

La misión de La Conchita

Líder de las conservas cubanas, La Conchita define su misión: «brindar productos de elevada calidad capaces de satisfacer las expectativas del cliente nacional o internacional con efiencia técnico-económica» y con «un sistema integrado de gestión…» que incluye la calidad, la inocuidad, protege el medio ambiente y garantiza la seguridad y salud en el trabajo.

«Esa es nuestra misión, apunta Jesús González Arronte, el joven director de la Empresa de conservas de vegetales La Conchita, y hacia su materialización enfocamos nuestra labor cotidiana».

Es la única que en Pinar del Río posee la condición de Empresa importadora-exportadora con aceptación en mercados de Europa, Asia, Suramérica, Norteamérica y El Caribe.

Pastas de frutas, frutas troceadas en almíbar, mermeladas y salsas conforman el surtido que podría ampliarse con otras producciones del sector y de la provincia.

«Esa es nuestra propuesta e incluye el carbón vegetal, la miel, los rones y la Guayabita del pinar dado que es un producto único de Pinar del Río», sostiene González Arronte.

Llamada a diversificar la oferta a la población, La Conchita se prepara para otras propuestas relacionadas con alimentos tan demandados como la papa y el plátano.

«Mucho podemos hacer y en ello estamos. Lo lograremos porque La Conchita está en el corazón de cada trabajador, en el alma de quienes llegan aquí en plena juventud y echan raíces que han tejido cultura e identidad. Somos Conchiteros de alma, de corazón», confiesa el joven director.

Y con esa convicción adecuan los horarios de trabajo para estar en consonancia con el suministro de energía eléctrica, amplían las llamadas producciones alternativas e incursionan en las cooperadas para dar vitalidad a cada puesto de trabajo.

«Cada día es un reto para todos. Vencerlos es el propósito cotidiano» concluye Jesús González Arronte.

Y la respuesta también la dan los humildes hombres y mujeres de La Conchita con su firma por la patria.