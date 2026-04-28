El testamento ológrafo en la Legislación Cubana: requisitos, adveración y eficacia

Dentro del ordenamiento jurídico cubano, el derecho sucesorio reconoce diversas formas de manifestar la última voluntad. Junto al testamento notarial, de uso generalizado por su seguridad jurídica, coexiste el testamento ológrafo, una figura que permite al testador disponer de su patrimonio sin necesidad de acudir a un notario. Regulado por el Código Civil (Ley 59 de 1987), este tipo de testamento destaca por su informalidad aparente, aunque se encuentra sujeto a requisitos formales estrictos y a un proceso judicial de validación post mortem, conocido como adveración, sin el cual carece de eficacia jurídica plena.

Naturaleza y requisitos de forma del testamento ológrafo

El testamento ológrafo se define como aquel documento testamentario escrito, fechado y firmado íntegramente de puño y letra por el testador. El Código Civil cubano lo clasifica dentro de los testamentos comunes en su artículo 483, junto al notarial y al consular. La característica esencial que lo distingue es la ausencia de intervención notarial en su otorgamiento, lo que lo convierte en un acto privado y gratuito, accesible para el testador en cualquier momento y lugar.

Sin embargo, esta libertad formal no implica una ausencia de requisitos. El artículo 485 del Código Civil establece las exigencias legales para su validez sustancial:

-Escritura total de puño y letra: La totalidad del contenido debe ser manuscrito por el testador. No se admite el uso de máquinas de escribir, computadoras ni medios mecánicos.

-Firma autógrafa: Debe aparecer la firma del testador al pie del documento.

-Fecha cierta: Es indispensable la expresión del año, mes y día en que se otorga. Este requisito es fundamental para determinar la capacidad del testador en ese momento, y, sobre todo, para establecer la prioridad entre varios testamentos.

-Salvado de enmiendas: Si el documento contiene palabras tachadas, enmendadas o escritas entre renglones, el testador debe salvarlas expresamente bajo su firma, aclarando su validez. De lo contrario, dichos extremos podrían ser impugnados o tenerse por no escritos.

Además de estos requisitos formales, el artículo 477 del Código Civil impone dos limitaciones generales: el testamento es un acto personalísimo, (no puede otorgarse mediante apoderado) y no pueden testar dos o más personas en un mismo documento.

La adveración: el proceso judicial de validación

A diferencia del testamento notarial, que hace prueba plena por sí mismo al haber sido autorizado por un fedatario público, el testamento ológrafo requiere un proceso de adveración post mortem para desplegar sus efectos jurídicos. El término adverar proviene del latín ad veritatem (conforme a la verdad), y, en este contexto, implica que un tribunal declare la autenticidad del documento.

El procedimiento de adveración se encuentra regulado en los artículos 602 al 608 del Código de Procesos (Ley 141 de 2021). Se trata de un expediente de jurisdicción voluntaria que se inicia ante el tribunal competente (generalmente el municipal del domicilio del causante o donde radiquen los bienes), a solicitud de cualquier interesado en el testamento.

Requisitos procesales de la solicitud

Para iniciar el expediente, el promovente debe presentar:

El documento original que se pretende adverar.

La certificación de defunción del testador.

Las certificaciones del Registro de Actos de Última Voluntad y de Declaratoria de Herederos.

Los documentos que puedan servir para demostrar la coincidencia de la grafía y firma del testador.

La propuesta de información testifical.

Desarrollo del proceso y prueba

Una vez admitida la solicitud, el tribunal tiene un plazo de diez días para realizar las siguientes diligencias:

Peritaje caligráfico: Es la prueba fundamental. El tribunal designa peritos (generalmente grafotécnicos) para que comparen la firma y escritura del testamento con los documentos auténticos del causante.

Declaración de testigos: Se recibe la declaración de las personas propuestas que conozcan la letra y firma del fallecido.

Audiencia de posibles perjudicados: Se cita a cualquier persona que pudiera resultar perjudicada por la adveración.

El artículo 604 permite que la prueba del otorgamiento sea corroborada o suplida por otros medios eficaces si los testigos han fallecido o están ausentes.

Resolución e impugnación

Si existe oposición de algún interesado, se suspende el expediente y se abre un proceso sumario (con mayor debate contradictorio) para decidir la validez. Si no hay oposición, o una vez desestimada, el tribunal dicta un auto declarando la procedencia o no de la adveración. Si es positivo, se transcribe el texto del testamento en el auto y se ordena remitir copia al Registro de Actos de Última Voluntad para su inscripción.

Eficacia y seguridad jurídica

El testamento ológrafo adverado tiene la misma eficacia que un testamento notarial en cuanto a la disposición de los bienes. Sin embargo, su eficacia práctica presenta matices importantes:

-Prevalencia temporal: Rige el principio general de que el testamento posterior revoca al anterior, independientemente de su tipo, por tanto, un testamento ológrafo con fecha posterior a un testamento notarial, lo revoca tácitamente.

-Limitaciones materiales: Al igual que cualquier testamento, el ológrafo debe respetar las legítimas (derecho de herederos forzosos especialmente protegidos), y la libertad de testar del causante.

-Riesgos de ineficacia: La principal desventaja radica en su inseguridad material. Puede extraviarse, ser destruido o no ser encontrado. Además, la adveración puede fallar si no se superan las pruebas periciales o si se demuestra que el testador no estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de redactarlo.

-Carga procesal: El proceso de adveración implica un costo económico (peritaje, contratos de representación) y una demora temporal que puede complicar la partición de la herencia, especialmente si existe conflicto entre los herederos.

El testamento ológrafo en Cuba representa una alternativa viable, económica y privada, para quienes, de esta manera, desean dejar constancia de su última voluntad, pero no se debe perder de vista que el notarial sigue siendo el más recomendable por su seguridad jurídica inmediata y su eficacia per se, de modo que el testamento ológrafo debiera reservarse para supuestos de necesidad urgente, en los que se sea consciente de que la voluntad expresada en él solo será efectiva tras un exitoso y, en ocasiones, complejo proceso judicial de adveración.