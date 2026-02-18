El Vaticano no formará parte de la “Junta de Paz” de Trump

El Papa León XIV no se unirá a la “Junta de Paz” del presidente estadounidense Donald Trump, dijo el martes el máximo diplomático del Vaticano, añadiendo que debería dejarse que las Naciones Unidas se encarguen de manejar las situaciones de crisis.

La junta, que será presidida indefinidamente por Trump, fue diseñada originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza. Sin embargo, su objetivo se ha ampliado para convertirla en un organismo global de mantenimiento de la paz.

El Papa León fue invitado a unirse a la junta el mes pasado.

El cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, dijo a los periodistas que no aceptarán la invitación y que quedaron “perplejos” por algunos puntos del plan y que es necesario resolver “cuestiones críticas”.

El cardenal afirmó que una de las preocupaciones del Vaticano es que, a nivel internacional, sea la ONU, sobre todo, la que gestione estas situaciones de crisis. «Este es uno de los puntos en los que hemos insistido».

Los comentarios de Parolin se produjeron después de asistir a un evento con el gobierno italiano para conmemorar el aniversario de los Pactos de Letrán, que crearon la Ciudad del Vaticano como un estado soberano hace casi un siglo.

(Con información de CNN)

Tomado de Cubadebate