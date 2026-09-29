Empresas no estatales asumen reparaciones en hospital pediátrico pinareño

Dos empresas estatales asumen la reparación de igual cantidad de salas del hospital pediátrico Pepe Portilla, de Pinar del Río, de cara a mayor confort de pacientes y trabajadores en la centenaria institución.

Annie Marien Romero, directora del centro asistencial, explicó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que las entidades D´Rojas y JJ Sergen laboran en las salas de Cirugía y Miscelánea II, respectivamente, en el mantenimiento a las redes hidráulicas y sanitarias; además del enchape de baños y enfermería.

También, en los cuartos médicos y consultas de especialistas en Cirugía, Ortopedia, Otorrinolaringología y Pediatría contenidos en esos servicios, precisó.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz |

Los trabajos en las dos salas comprometen 50 camas del hospital, por lo que fue necesario adoptar estrategias para continuar la asistencia a los niños, detalló.

Romero destacó que el mantenimiento constructivo es asumido con capital ciento por ciento de las empresas no estatales vinculadas, y elevará el confort y calidad de las prestaciones médicas.

Para Yoel Rojas Rodríguez, titular de la empresa privada D´ Rojas, dedicada a la elaboración de ahumados y embutidos, las labores en la sala de Cirugía contribuirán a hacer más grata la estancia de los enfermos y sus familiares en el único hospital pediátrico de la provincia.

Todos somos cubanos, yo tengo dos hijos y la situación del país es difícil; pero entre todos podemos apoyar para mejorar las condiciones de la institución, dijo.

Sobre la magnitud de las faenas enfatizó en toda la sanitaria, baños; así como la instalación eléctrica, falso techos y los pisos que rompieron para la hidráulica.

Sería más de 20 millones de pesos el monto de la inversión, apuntó quien respondió al llamado del Partido y el gobierno en el territorio y desde hace algunos años realiza donaciones al “Pepe Portilla”.

Esa empresa igualmente aportó equipos de climatización para la unidad quirúrgica- obra concluida hace unos meses- y realizaron allí algunas reparaciones externas.

Hoy, asimismo, trabaja en el mantenimiento constructivo de la central de esterilización y la trampa donde se esteriliza el material quirúrgico.

Tomando de Agencia Cubana de Noticias