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Empresas no estatales asumen reparaciones en hospital pediátrico pinareño

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Dos empresas estatales asumen la reparación de igual cantidad de salas del hospital pediátrico Pepe Portilla, de Pinar del Río, de cara a mayor confort de pacientes y trabajadores en la centenaria institución.

Annie Marien Romero, directora del centro asistencial, explicó en exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que las entidades D´Rojas y JJ Sergen laboran en las salas de Cirugía y Miscelánea II, respectivamente, en el mantenimiento a las redes hidráulicas y sanitarias; además del enchape de baños y enfermería.

También, en los cuartos médicos y consultas de especialistas en Cirugía, Ortopedia, Otorrinolaringología y Pediatría contenidos en esos servicios, precisó.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz |

Los trabajos en las dos salas comprometen 50 camas del hospital, por lo que fue necesario adoptar estrategias para continuar la asistencia a los niños, detalló.

Romero destacó que el mantenimiento constructivo es asumido con capital ciento por ciento de las empresas no estatales vinculadas, y elevará el confort y calidad de las prestaciones médicas. 

Para Yoel Rojas Rodríguez, titular de la empresa privada D´ Rojas, dedicada a la elaboración de ahumados y embutidos, las labores en la sala de Cirugía contribuirán a hacer más grata la estancia de los enfermos y sus familiares en el único hospital pediátrico de la provincia.

Todos somos cubanos, yo tengo dos hijos y la situación del país es difícil; pero entre todos podemos apoyar para mejorar las condiciones de la institución, dijo.

Sobre la magnitud de las faenas enfatizó en toda la sanitaria, baños; así como la instalación eléctrica, falso techos y los pisos que rompieron para la hidráulica.

Sería más de 20 millones de pesos el monto de la inversión, apuntó quien respondió al llamado del Partido y el gobierno en el territorio y desde hace algunos años realiza donaciones al “Pepe Portilla”.

Esa empresa igualmente aportó equipos de climatización para la unidad quirúrgica- obra concluida hace unos meses- y realizaron allí algunas reparaciones externas.

Hoy, asimismo, trabaja en el mantenimiento constructivo de la central de esterilización y la trampa donde se esteriliza el material quirúrgico.

Tomando de Agencia Cubana de Noticias

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