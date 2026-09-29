Serie Nacional de Béisbol: abanderados los Vegueros de Pinar del Río 

El equipo Vegueros de Pinar del Río que participará en la LXV Serie Nacional de Béisbol fue abanderado hoy en el parque José Martí, sitio fundacional de esta ciudad.
Yamilé Ramos Cordero, integrante del Comité Central del Partido y primera secretaria de ese órgano político en Vueltabajo, entregó el estandarte al capitán de la selección pativerde, Jorge Yoan Rojas, escoltado por los lanzadores Erly Casanova y Leidel González.
Frank Denis Blanco, serpentinero, leyó el compromiso de los atletas en una ceremonia en la que se depósito una ofrenda floral al Apóstol y se firmó el código de ética para la campaña beisbolera, en presencia de las máximas autoridades del Partido y el gobierno en la provincia.
Luis Pablo Acosta, jardinero, destacó a la Agencia Cubana de Noticias la preparación del elenco, en la cual pudieron realizar los ajustes necesarios teniendo en cuenta los errores de años anteriores.
En lo personal aspiro a aportar al equipo, no estoy buscando números sino mi contribución para poder llegar a la meta colectiva que queremos todos, que es ser campeones, apuntó.
El mentor Alfonso Urquiola insiste en eso, en entregar cada uno su granito de arena para alcanzar la victoria; y eso es lo que haremos, dijo.
Ningún año se parece a otro y el anterior nos enseñó que no podemos depender de nadie; pues dependimos de Villa Clara y no se pudo, por eso tenemos que esforzarnos nosotros mismos, puntualizó Acosta.
Jorge Yoan Rojas aseveró que este puede ser un buen campeonato para los Vegueros, con una mezcla de atletas jóvenes y de experiencia.
Estamos muy contentos por tener a Alfonso como director y el pueblo puede esperar lo mejor de nosotros, precisó.
Desde el punto de vista personal, apoyaré a los muchachos dentro y fuera del terreno, refirió el receptor.
Tomado de Agencia Cubana de Noticias