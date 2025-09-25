Portada » Emite Instituto de Meteorología aviso especial por posibles intensas lluvias

Emite Instituto de Meteorología aviso especial por posibles intensas lluvias

Foto tomada del Centro de Pronósticos del Insmet

Una activa onda tropical se localiza en el mar Caribe oriental, muy próximo a La Española, con áreas de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, que en estos momentos se mantienen desorganizadas y están afectando a República Dominicana y Puerto Rico.

En la medida que este sistema meteorológico se mueva al oeste-noroeste, se formará una extensa zona de bajas presiones en las inmediaciones de las Bahamas durante las próximas 12 a 24 horas.

Independientemente de la evolución y futuro desarrollo de este sistema, la cercanía a Cuba de esta amplia área de bajas presiones y la presencia de alto contenido de humedad sobre la región, incrementará la probabilidad de precipitaciones en las provincias desde Camagüey hasta Guantánamo, con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, a partir de mañana viernes 26 y durante el fin de semana.

Estas precipitaciones pueden ser fuertes e intensas en algunas localidades de estas provincias.

Un próximo Aviso Especial se emitirá de ser necesario.

