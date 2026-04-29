“El cuerpo que cuenta lo que somos”

Hay historias que no se escriben con palabras. Se dibujan en el aire, se sostienen en un gesto, se dicen con el cuerpo. Así es la danza: una forma de hablar sin voz, pero con toda la emoción posible.

Cada 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza, instituido por la UNESCO en honor al natalicio de Jean-Georges Noverre, figura clave en la historia del ballet moderno. Pero más allá de su origen, esta fecha es una invitación a reconocer esta manifestación del arte como una expresión profundamente humana.

En Pinar del Río, bailar no es un acto extraordinario. Está en las celebraciones, en las tradiciones, en la manera en que la música atraviesa la vida cotidiana. Desde los escenarios hasta cualquier espacio improvisado, esta aparece como un lenguaje común, accesible, vivo.

He visto bailar a quienes han estudiado durante años cada movimiento, pero también a quienes simplemente se dejan llevar por el ritmo. Y en ambos casos hay algo que coincide: la necesidad de expresar, de soltar, de sentirse parte de algo más grande.

La misma también es disciplina, esfuerzo, entrega. Detrás de cada presentación hay horas de ensayo, de caídas y aprendizajes. Pero cuando llega el momento, todo eso se transforma en algo que parece ligero, casi natural, como si el cuerpo supiera exactamente qué decir.

Quizás por eso es que ella conmueve. Porque no necesita traducción, porque logra conectar con quien la observa desde un lugar muy íntimo.

En un mundo donde a veces sobran las palabras, bailar sigue siendo una manera honesta de decir quiénes somos.

Y mientras exista alguien dispuesto a moverse al compás de la vida, la danza seguirá encontrando su lugar.