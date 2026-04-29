Portada » Entre el choque y el impacto: Un acercamiento a la obra pictórica de Elvis Cellez

Entre el choque y el impacto: Un acercamiento a la obra pictórica de Elvis Cellez

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Correo Electrónico
Imprimir

Ante el inminente impacto visual de la propuesta pictórica de Elvis Cellez solo tenemos tres caminos a seguir: observar, tragar en seco y reflexionar.

Esta es una obra total, ya sea desde la forma y el contenido, dispuesta a ‟romperˮ y desdibujar toda concepción hedonista y decorativa que suele emanar frente a la representación pictórica académica más tradicional; Aquí se hacen palpables ciertos aspectos como el dolor personal y colectivo,  la filosofía pragmática y existencialista del hombre contemporáneo, el contexto y su dinámico termómetro social; Todo ello desencadenando en una especie de representación ideoestética autoreferencial (muy personal) que lo coloca bajo la mirada del espectador como una parte sustancial de la lectura de sus registros narrativos.

Elvis asume la representación pictórica del hombre y su contexto como ce(n)tro y detonante del discurso en su más amplia concepción, dimensión y significado, colocándolo (casi siempre) en una encrucijada y ‟algoritmoˮ metafórico específico para cada situación que, en la mayoría de los casos parecen desbordar desgastes físicos, mentales, soledades, miedos, nostalgias y angustias que parecen establecer cierto paralelismo con el ‟límite de la vidaˮ; Así lo certifica la obra Grito del silencio, Óleo sobre Lienzo 116 x 89 cm, 2002.  

Se pudiera afirmar que dentro de su reiterada praxis estética parece proyectarse sobre la base de un “happening” o la “performance” en el sentido de conectarse directa y crudamente con el espectador, aquí el manejo formal para la construcción de cada composición y su respectivo diseño suelen ser rigurosamente calculados, creando en algunos casos cierta atmosfera cinematográfica, paradójica y visceral que se anexa dentro de un concepto cuyo “foco” narrativo es dramático y teatral, peliagudo y sarcástico, contundente y letal frente a los ojos de todos, tal y como se observa en la obra  Autorretrato con 50 000 000 000 de problemas, Acrílico sobre Lienzo, 156,5 x 156,5 cm, 2008 y Presente Continuo, Acrílico sobre lienzo, 150 x 119.5 cm, 2012 entre otras.

Otro aspecto de vital importancia dentro de su producción es el uso que le otorga al tratamiento del color, cuya paleta se torna cálida, impactante e incandescente a veces para tender un puente entre lo carnal y real como complicidad y atracción hacia todo el que se acerque. Para lograr tales fines, el autor explota hasta la saciedad una pincelada suelta, gestual, libre y neoexpresionista donde el uso del dripping, los empastes, las aplicaciones directas con las manos y la utilización de la espátula parecen conducir una buena parte de su poética, una exquisita mezcla entre el choque conceptual y el impacto visual, encontrando también en el uso de los suplementos verbales un catalizador y ‟controlador” de la esencia discursiva.

Esta es una propuesta que excede semánticamente el tamaño “bastidor” y la “tela” para convertirse en una de las “radiografías” más frontales y objetivas que pone de relieve al  hombre y su contexto de manera ‟teatralˮ, cuya puesta en escena no se cansa de emitir contantes clarinadas de alerta a sus actores acerca del destino y las posibles consecuencias  de permanecer inmóviles o activos, todo depende única y exclusivamente de nosotros. Por lo pronto el autor se ha encargado de descorrer en cada propuesta la cortina de una  aspereza y cruda realidad que nos abraza, solo nos queda presenciar el final de un grandioso espectáculo.

Compartir:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Últimas Noticias

Publicaciones Relacionadas

“El cuerpo que cuenta lo que somos”

Hay historias que no se escriben con palabras. Se dibujan en el aire, se sostienen en un gesto, se dicen con el cuerpo. Así es la danza: una forma de

abril 29, 2026 No hay comentarios

La memoria como legado

A los 80 años, René Valdés Torres se reconoce como un escritor que ha hecho de la memoria su mayor patrimonio. Poeta y narrador pinareño, su obra es testimonio de

abril 28, 2026 No hay comentarios

El instante perpetuo en la obra de Esteban Díaz Montesino

El amplio, diverso y cambiante universo fotográfico no parece agotarse por sus practicantes, en unos casos por puro hobby y divertimento generacional, otros contagiados por el necesario y urgente registro

abril 21, 2026 No hay comentarios
Scroll al inicio