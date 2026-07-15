En construcción Punto Náutico en Puerto Esperanza, Pinar del Río

En un hito significativo para el desarrollo turístico de la región, se anuncia la próxima apertura del Punto Náutico de la Empresa Marinas y Náuticas Marlin, ubicado en la costa norte del municipio, a solo 25 kilómetros del polo turístico más importante de la provincia.

Este proyecto, impulsado por una inversión extranjera de alto impacto, promete transformar la zona en un destino de referencia para el turismo acuático y de aventura.

La infraestructura, en fase final de construcción, contará con una amplia oferta de servicios náuticos: kayaks, motos acuáticas, embarcaciones de excursión, y dos puentes inflables para actividades recreativas.

Además, se incluirá un servicio gastronómico con buffet, diseñado para atender tanto a turistas nacionales como internacionales, cumpliendo con todas las regulaciones vigentes en materia de navegación y medio ambiente.

El proyecto se enmarca dentro de una estrategia de aprovechamiento sostenible de los cayos vírgenes que se encuentran frente a la costa, destacando por sus arenas finas y aguas cristalinas.

A diferencia de las marinas autorizadas tradicionales, este punto náutico no opera como terminal portuaria, sino como un centro de servicios turísticos y recreativos, con enfoque en la experiencia del visitante.

La inversión extranjera ha permitido la implementación de estándares de calidad y tecnología moderna, con un enfoque en la sostenibilidad ambiental y la creación de empleo local.

Se prevé que la apertura ocurra a finales de julio, con una fase de operación inicial que incluirá cuatro embarcaciones y una selección de equipos acuáticos, con planes de expansión para incluir más motos acuáticas y bicicletas acuáticas en un futuro cercano.

Este nuevo punto náutico no solo fortalecerá la oferta turística de Pinar del Río, sino que también servirá como modelo de desarrollo regional impulsado por la inversión extranjera, que busca equilibrar crecimiento económico y conservación ambiental en una de las zonas más naturales del país.