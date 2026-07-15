Yubislandy Chico: de tractorista a veguero (+ Fotos)

Cuando hace cinco años Yubislandy Chico Castillo decidió dedicarse al tabaco en el municipio mayor productor de la hoja en Cuba, quizás muchos no le dieron un voto de confianza teniendo en cuenta que manejaba un tractor.

Pero hoy ese sanjuanero demuestra con creces que cuando se emprende con disciplina, entrega y deseos de aprender todo es posible.

Su finca Los Cocos, perteneciente a la empresa de acopio y beneficio de tabaco Hermanos Saíz, es el mejor ejemplo de consagración de Yubislandy, sitio en el que actualmente dedica ocho hectáreas (ha) al tabaco tapado.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Comencé por una hectárea, luego pasé a dos, a cuatro y a ocho ha, y desde el principio me acerqué a personas de experiencia y poco a poco le fui cogiendo el ritmo al cultivo.

Leí mucho el instructivo técnico del tabaco, pero sin dudas mi éxito es también de mis trabajadores; sin ellos no estaría aquí, refiere el veguero de 41 años de edad.

Yubislandy tiene una escogida familiar, una forma de velar por la calidad de su propio tabaco; cámara de fermentación, turbina de agua con sistema solar, y levanta modernos túneles para la producción de posturas.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Estoy montando sistemas de riego por goteo, y eso traerá muy buenos beneficios para el tabaco; después queda el abono en la tierra para sembrar maíz y vender al pueblo, destaca.

No puedes tener miedo a invertir en tu finca y muchas son las posibilidades que nos ha dado el grupo empresarial Tabacuba, apunta.

La maquinaria resulta fundamental, porque con fuerza de trabajo solamente no haces nada; si voy a arar, a preparar la tierra, a cargar algo, tengo todo lo que necesito, el ciclo completo, y le doy el golpe a la tierra cuando lo lleve, dice Chico Castillo.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Aquí nos hemos preparado con paneles solares y hoy no necesito la corriente de la calle para nada, y justamente esas son inversiones que hacen que mi economía no se pare, acota.

Compramos triciclos y motorinas y eso me ha ahorrado al mes unos 500 litros de petróleo, que los gastaba en los tractores para trasladar la gente.

Es bonito ver todo lo que he logrado en cinco años, sin invento, solo con esfuerzo; ya le he cogido la maña al tabaco y cada año me siento más seguro, aunque todavía falta por aprender, señala.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Se pasa trabajo, y hasta que no llevas el tabaco a la escogida, lo beneficias y lo vendes no se acaba el dolor de cabeza, sonríe.

Pero Yubislandy no olvida de dónde vino y las enseñanzas de sus padres, por eso considera que el desarrollo de un productor tiene que verse también en su comunidad.

Hemos realizado varias acciones en el municipio: después del paso del huracán Ian reparamos una farmacia y la dejamos nueva, así como el comedor de una escuela y la casa de abuelos de San Juan y Martínez, detalla.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Donamos carne de puerco a varias instituciones sociales del territorio y splits, y mis tractores ayudan a la recogida de desechos sólidos, añade.

El sector tabacalero fue uno de los decisivos para que Pinar del Río obtuviera la sede del acto nacional por la Gesta del Moncada, y en vegueros como Yubislandy tiene la provincia una fortaleza.

Tomado de Agencia Cubana Noticias