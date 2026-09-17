Erly Casanova: siempre que Urquiola toca un equipo lo hace ganador 

Siempre que Alfonso Urquiola toca un equipo lo hace ganador; quizás no podamos alcanzar el título, pero lo seguro es que tendremos un buen director y una excelente experiencia, aseguró el lanzador derecho Erly Casanova.

De vuelta en esta LXV Serie Nacional de Béisbol al terreno junto a los Vegueros de Pinar del Río, tras un año de ausencia, Erly sabe que contar con la dirección del mítico número ocho constituye una garantía para el trabajo en equipo.

Compartir de nuevo con Alfonso siempre es algo bueno, porque es un hombre de béisbol y transmite muchas experiencias; fue pelotero, tuvo excelentes resultados y mantiene la visión del juego, aseguró Casanova a la Agencia Cubana de Noticias.

Se trata de un director ganador y con sabiduría; que ha comandado muchos conjuntos en la provincia y los ha llevado a la victoria, precisó.

Las expectativas con un elenco joven y de calidad son altas y más con uno con tradición como este- destacó el serpentinero-; los muchachos pueden hacer un buen trabajo bajo la guía de sus entrenadores y algunos atletas de experiencia.

En esta serie aspiramos a desempeñar un buen rol, lo primero es clasificar y pienso que podemos hacerlo con este sistema nuevo y por las posibilidades nuestras, refirió.

Y espero aportar todo lo que pueda como atleta, a pesar del tiempo fuera y de la lesión en el brazo, apuntó.

Explicó, en ese sentido, que todavía se encuentra en la recuperación con el profesor José Manuel Cortina, pues «vamos poco a poco porque no queremos apurarnos y tener que retroceder», dijo.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias