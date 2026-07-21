En el langostero Argus L 9, disciplina y esfuerzo colectivo 

Hace seis años Sandy Monduy Hernández navega en el Argus L 9, embarcación de la Empresa Pesquera Industrial La Coloma que en los últimos tiempos logra los mayores niveles de captura de langosta en Cuba.

Un plan ambicioso los convoca desde el levante de la veda del crustáceo este mes de julio: capturar 100 toneladas en el año, cifra que han alcanzado en otras ocasiones pero siempre demanda una cuota extra de cada uno a bordo.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Se logra con mucha disciplina, trabajo y esfuerzo; y muchos días en el mar, advierte Monduy Hernández, patrón de ese barco.

Muy cerca del timón se encuentra una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, símbolo de identidad y protección para los seis hombres que salen a pescar durante 20 días, aprovechando al máximo la manifestación de la especie.

Este año ha sido un buen levante porque hay bastante langosta- asegura-; y mientras más podamos capturar es dinero que entra al hogar y al país.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Somos una familia aquí. Estás más días afuera que en tu casa y todos tenemos un propósito común y nos respetamos unos a otros, apunta.

Para Yoan Roy Pino y Henry Hernández González el apoyo resulta vital de cara a cumplir el plan de captura de uno de los rubros exportables de la provincia.

Las decisiones son colectivas, le damos sugerencias al patrón y él las acepta porque todos somos marineros, explica Yoan, de 29 años de edad.

Ambos, naturales de comunidades costeras de Pinar del Río, saben que de su constancia dependen, en buena medida, los resultados del Argus L 9.

La lejanía de la familia siempre es lo más duro, pero el esfuerzo del hombre es lo que vale, refiere Henry, de 36 años, 16 de ellos dedicados al mar.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Hoy la embarcación cuenta con una estación de energía y panel solar para la iluminación y cocción de los alimentos, como parte de la estrategia de la Empresa Pesquera Industrial La Coloma para cambiar su matriz energética.

Con la energía del sol se suple la falta de gas licuado y se agiliza la elaboración de los alimentos, destaca Monduy Hernández.

Para este año la entidad prevé la captura de mil 530 toneladas del crustáceo, empeño en el que deciden los hombres de las 54 embarcaciones langosteras.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias