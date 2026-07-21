Entrevista Completa: Viarmir Piñeiro Portales, Director de la Empresa de Construcción y Montaje ATTAI — Pinar del Río

Pinar del Río — En el marco del programa en “Saludo al 26 de Julio”, la Empresa de Construcción y Montaje dirigida por Viarmir Piñeiro Portales, está ejecutando una serie de obras que impactan directamente en la infraestructura, la estética urbana y el bienestar comunitario de la provincia.

En una entrevista exclusiva, Piñeiro detalla los avances, los desafíos y los proyectos en marcha que reflejan un modelo de desarrollo integral.

Foto: Alain Alonso Graverán

Entrevistador: ¿Qué proyectos están en ejecución en este momento?

Viarmir Piñeiro Portales: “Estamos en fase de terminación del parque solar fotovoltaico Miguel Cabañas, ubicado en Puerta de Golpe.

Desde el 17 de junio, se sincronizó con el sistema energético.

Hoy, solo quedan menos de 400 metros de cerca por concluir, además de la pintura, la jardinería de entrada y la estación de conmutación.

También estamos reforzando las bases de seguridad contra huracanes y trabajando en la impermeabilización de la cubierta del hospital Abel Santa María, específicamente en las unidades UCI 3 y 4.”

Entrevistador: ¿Qué otras actividades se están desarrollando en la provincia?

Viarmir Piñeiro Portales: “Estamos llevando a cabo una campaña de pintura urbana en toda la ciudad.

Brigadas están trabajando en viviendas, edificios públicos y zonas estratégicas.

Además, se está preparando el asfaltado de las principales avenidas, en conjunto con la empresa Mariel, con un volumen estimado de 3 mil toneladas.

También estamos trabajando en un proyecto de desarrollo local en colaboración con una microempresa, que incluye la construcción de una solinera con servicios de carga de celulares y mantenimiento, destinado a familias vulnerables y a la escuela vecina.”

Entrevistador: ¿Qué se está haciendo en infraestructura y mantenimiento?

Viarmir Piñeiro Portales: “Estamos reparando drenajes obstruidos en diferentes zonas de la ciudad.

También estamos reemplazando farolas en la autopista y en el monumento, y trabajando en la reconstrucción de la parte civil del monumento.

Además, hemos construido y puesto en funcionamiento las bases y torres de alumbrado en la entrada de Pinar del Río, y estamos preparando la pintura de todas las torres.

También estamos trabajando en la nave de taxis, que ya está concluida y en funcionamiento.”

Foto: Alain Alonso Graverán

Entrevistador: ¿Cómo se relacionan estas actividades con el programa del 26 de julio?

Viarmir Piñeiro Portales: “Estas actividades no son aisladas.

Están integradas en el programa del 26 de julio, que busca mejorar la calidad de vida, la seguridad y la estética urbana.

Estamos trabajando en conjunto con la empresa eléctrica, con los municipios y con las comunidades.

Nuestro objetivo es que cada proyecto tenga un impacto social, no solo técnico.

Por ejemplo, la solinera no solo atiende a los vehículos, sino que también ofrece servicios a la comunidad, como carga de celulares y mantenimiento de equipos, lo que beneficia a personas vulnerables.”

Entrevistador: ¿Qué mensaje le daría a los ciudadanos?

Viarmir Piñeiro Portales: “Estamos comprometidos con el desarrollo de Pinar del Río.

Cada obra que realizamos tiene un propósito: mejorar la vida de las personas, proteger el entorno y fortalecer la economía local.

No se trata solo de construir, sino de construir con sentido.

Estamos trabajando con la comunidad, con las pymes y con el gobierno, para que el progreso sea sostenible, inclusivo y visible en cada rincón de la provincia.”

Foto: Alain Alonso Graverán

✅ La Empresa de Construcción y Montaje ATTAI de Pinar del Río no solo construye edificios, sino que construye oportunidades. Desde el parque solar hasta la solinera comunitaria, desde la pintura urbana hasta la reconstrucción del monumento, cada proyecto refleja un compromiso con la ciudadanía, la sostenibilidad y el desarrollo integral.

En Pinar del Río, la construcción ya no es solo una actividad técnica, sino un motor de transformación social.