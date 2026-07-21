Jornada de alegría contra toda adversidad

La mañana del pasado domingo se vistió de alegría y dio paso al disfrute de los más pequeños de casa, en una jornada que cada tercer domingo de julio, a ellos se dedica.

Los que permanecen hospitalizados en el Pediátrico Pepe Portilla, recibieron con agrado cada iniciativa junto a sus familiares, colectivo del centro, e infantes de áreas aledañas que se sumaron al agasajo.

Integrantes del proyecto Para verte reír, conformado por payasos terapéuticos hicieron gala de sus presentaciones, y también la payasita Chispita, los que con júbilo y entusiasmo lograron que sobre todo, en los ingresados, primase la sonrisa.

Foto: Marelys Corvea Foto: Marelys Corvea

Las profesionales que conforman el citado proyecto, presentes en esta cita, reafirmaron su compromiso con la salud y la vida de los niños y niñas.

En tal sentido, Vivian Lezcano Baños y Lianet Liriano Lazo, al hacer alusión a la esencia de su trabajo, expresaron que se trata no solo de que la salud se construya con asistencia médica, sino con alimentos de espíritu, y es eso lo que pretenden en cada espacio a los que llegan con su quehacer.

Otro sitio que se colmó de satisfacción y beneplácito, fue el Parque Paquito González de la urbe cabecera, que como es tradicional brinda sus servicios a la grey infantil.

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El público asistente a la instalación disfrutó de variedad de ofertas, a disposición de los homenajeados y sus acompañantes.

De forma similar trascendió la celebración en todos los municipios de la provincia de Pinar del Río, a nivel de consejo popular y comunidades, con motivaciones muy especiales: el amor a los príncipes enanos y el hecho de ser sede del Acto Central Nacional por la gesta heroica del Moncada.