En la Tribuna Antimperialista, hoy, condena del pueblo cubano a la agresión militar a Venezuela

En rechazo a la agresión militar imperialista yanqui contra la República Bolivariana de Venezuela, y como respaldo a su legítimo presidente Nicolás Maduro Moros y la Fusión Popular, Militar y Policial, el Gobierno Revolucionario convoca al pueblo de La Habana, en representación de toda Cuba, a un acto de condena, a las 10.00 am, en la Tribuna Antimperialista José Martí.

Como expresara el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se trata de un criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América. Patria o Muerte ¡Venceremos!

Tomado de Cubadebate

