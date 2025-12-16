La enciclopedia colaborativa cubana EcuRed celebró su 15 aniversario, consolidada como una herramienta esencial para la construcción y difusión del conocimiento desde una perspectiva nacional.

Creada en diciembre de 2010, esta plataforma digital nació con el propósito de ofrecer información confiable y accesible, y hoy se mantiene vigente como un espacio de consulta y participación ciudadana.

En estos quince años, EcuRed ha evolucionado notablemente. Su integración a los Joven Club de Computación permitió que millones de cubanos, incluso en comunidades apartadas, tuvieran acceso a contenidos educativos y culturales.

Con más de 82 mil usuarios registrados y miles de artículos en constante actualización, la enciclopedia se ha convertido en un referente para estudiantes, investigadores y público en general.

La importancia de EcuRed radica en su carácter colaborativo y en la defensa de la soberanía informativa.

A diferencia de otras plataformas globales, esta enciclopedia refleja la historia, la cultura y la identidad cubana, ofreciendo una visión propia sobre temas universales y locales.

Su lema, “Conocimiento con todos y para todos”, resume la esencia de un proyecto que democratiza el acceso a la información y fomenta la participación activa de la ciudadanía.

La vigencia de EcuRed se reafirma en un contexto marcado por la expansión de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes.

Su capacidad de adaptación y actualización constante garantiza que siga siendo útil y confiable.

Celebrar este aniversario es reconocer el valor de una iniciativa que fortalece la memoria colectiva, impulsa la educación y contribuye al desarrollo cultural del país.

EcuRed, en sus 15 años, demuestra que la colaboración y la tecnología pueden unirse para construir un futuro más informado y consciente.