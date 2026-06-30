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Energía solar fortalece telecomunicaciones en San Luis y Viñales

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Los clientes de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en los municipios de San Luis y Viñales se benefician con la instalación de sistemas fotovoltaicos en sus cabeceras municipales.

Esta inversión garantiza la vitalidad de los servicios de comunicación, anteriormente afectados por los prolongados cortes eléctricos que limitaban la telefonía fija, móvil y las plataformas digitales de pago.

En el poblado de Viñales, además, se perfecciona el servicio de voz y datos, lo que representa un avance significativo para residentes y visitantes en una zona de gran importancia turística.

La población ha recibido con agrado este mejoramiento, al considerar que asegura estabilidad en las comunicaciones y facilita la vida cotidiana.

La puesta en marcha de estos sistemas solares constituye un paso hacia la diversificación energética y la modernización de la infraestructura tecnológica en Pinar del Río.

El logro cobra especial relevancia al ser esta provincia la sede por el 26 de Julio, mostrando cómo la innovación y el esfuerzo colectivo fortalecen los servicios básicos y la confianza de los usuarios en medio de las dificultades energéticas que enfrenta el país.

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