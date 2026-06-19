Energía solar fortalece telecomunicaciones en San Luís

En el municipio de San Luís, Pinar del Río, especialistas de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba instalaron módulos fotovoltaicos en la cabecera municipal para garantizar electricidad al centro de telecomunicaciones.

La iniciativa busca asegurar la vitalidad de los servicios de voz y datos en medio de la actual situación energética del país.

El jefe del centro, Jorge Molla Alonso, explicó: “Desde que llegó el sistema fotovoltaico de la empresa nuestra, estamos instalándolo para beneficiar aquí a la comunidad y al territorio”.

El sistema cuenta con dos inversores de 10 kilowatts, un respaldo de tres baterías de 15 kilowatts cada una y 36 paneles solares.

Con esta tecnología se beneficiarán alrededor de 2.940 servicios de telefonía básica y, en días soleados, podrán activarse las radiobases de la telefonía móvil, garantizando comunicaciones en el casco urbano, incluyendo empresas, bancos y hospitales.

Además, se asegura el uso de las pasarelas de pago electrónico, evitando interrupciones en las transacciones de la población.

Sobre la instalación, Molla Alonso señaló que, aunque requiere organización y ajustes, el apoyo de la comunidad ha sido clave: “La cosa va saliendo y esperemos que llegue al final. Hoy deben quedar montados todos los paneles”.

La puesta en marcha de este sistema representa un paso hacia la diversificación energética y la estabilidad de los servicios de telecomunicaciones en el territorio.