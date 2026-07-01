Engrosa salud pública su gremio con nuevos especialistas y Doctores en Ciencias

Un total de 82 profesionales de la salud recibieron en la jornada de este martes sus títulos como especialistas. De ellos 65 en distintas ramas de la medicina, cuatro de estomatología y trece de enfermería.

El teatro de la Universidad de Ciencias Médicas Ernesto Guevara de la Serna, fue sede de este encuentro en el que participaron directivos del centro, del sector de la salud y familiares de los galardonados.

Marco propicio fue la cita para que recibieran 12 profesionales, sus diplomas como Especialistas de Segundo Grado, en tanto siete se distinguieron como Doctores en Ciencias.

De igual forma se entregaron dos Premios Finlay a los mejores graduados, honor que recayó en Alejandro Sánchez Ledesma de Higiene y Epidemiología y en Fernando Morales Morales, de Medicina Familiar.

El Doctor, Guillermo Luis Herrera Miranda, Rector de la casa de altos estudios, pronunció las palabras centrales de esta graduación.

En su discurso reconoció el esfuerzo, constancia y dedicación de los titulados que hoy prestigian al sector, al elevar su nivel profesional y científico- técnico, a sabiendas de que servirán al pueblo dotados de mayores conocimientos.

Otros directivos del centro estuvieron presentes, entre ellos, los Vicerrectores Doctores Blas Nivaldo Porras y Berta Vivian Gil, así como el Decano, Doctor Jorge Luis Mendieta y el Vicedecano Juan Miguel Benítez.

También hicieron acto de presencia en esta graduación, la Máster Sonia Toledo, Directora de Trabajo Educativo y Extensión Universitaria y la Doctora Maité Cabrera, Jefa del Departamento de Servicios Hospitalarios y Especialidades Médicas.