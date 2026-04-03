Epicol en Pinar del Río busca alternativas para avanzar

A cinco meses del incendio que destruyó la planta de procesamiento de la langosta en la Empresa Industrial de La Coloma (Epicol) Gerardo Medina Cardentey en la povincia Pinar del Río, los trabajadores de la entidad buscan maneras para mantener sus compromisos productivos, en el complejo contexto económico del país y a la vez, que la fuerza laboral se mantenga activa.

Se concibieron diferentes etapas para la recuperación de la infraestructura, explica Yordan Nogueira Tapia, director general Epicol, y añade que se encuentran en la tercera que es la contratación con los proveedores y definición del financiamiento.

Puntualiza que la propuesta inicial de que ellos lo cubrieran con sus ingresos los gastos no es viable, pues, aunque superaron las capturas previstas de langosta y cobo, en los primeros meses del año, sólo reciben con el esquema actual el 20 por ciento de esas exportaciones, a ese ritmo no lograrían tener la industria lista para la campaña del 2027, que es el propósito.

“Varios clientes han mostrado su disposición para financiar las inversiones, y después con las producciones lo amortizaríamos”, precisa Nogueira Tapia, a la vez destaca que son montos significativos pues deben adquirir los paneles para paredes y techos, mobiliario de acero inoxidable, equipamiento, el material para el piso que es de una resina especial, sistema de refrigeración y pizarras eléctricas; enfatiza que los requerimientos técnicos encarecen esos equipos.

Tener creadas las condiciones para avanzar en la ejecución de la planta de procesamiento de langosta, una vez que realicen las importaciones, es prioridad /Fotos cortesía de Yamilé Cabrera García

Montean con gatos

Así como reza el viejo refrán que cuando no hay perros se montea con gatos, en referencia a adecuarse a las circunstancias y buscar soluciones, los pescadores se adaptaron y ante la poca disponibilidad de combustible para las embarcaciones, la línea de procesamiento de pescado se puso en función de encurtir vegetales aprovechando la campaña de frío de la agricultura.

Especifica que establecieron contratos con varias estructuras productivas, la mayoría cooperativas de créditos y servicios (CCS) y que han recorrido la provincia en busca de la materia prima, para mantener activa la fuerza laboral.

La flota bonitera recibió mantenimiento en el primer trimestre, período en la que hay poca manifestación de la especie, y ahora que comenzó la veda de la langosta centrarán los esfuerzos en esas capturas y las de escama, actualmente reciben alrededor del 20 por ciento del combustible que demanda la empresa, señaló el directivo.

Con respecto a los encadenamientos productivos con el sector no estatal, señalo que una Mipyme ya les entregó 4000 litros (l) de combustible, otras se encuentran en negociaciones para realizar importaciones, modificaron el convenio inicial de un kilogramo por l, a tres por uno, dado el incremento del costo del mismo, aun así, es rentable porque ellos no pagan el diésel, venden las capturas y se quedan con los volúmenes que superen lo pactado.

Tales alternativas inciden favorablemente sobre la preservación de la fuerza laboral, acota, que algunos trabajadores de la línea de la langosta no se acogieron al cambio, porque dijeron que recibirían ayuda económica de familiares residentes en el extranjero, precisó que intentan mantener el procesamiento de vegetales, pero que el contrato de esos obreros es cíclico, sólo entre julio y febrero cuando se levanta la veda.

Labores de saneamiento, preparación de artes de pesca, reparación de embarcaciones son acciones que les permiten estar listos para tiempos mejores / Fotos cortesía de Yamilé Cabrera García

Motivaciones para festejar

Pese a las adversidades, y a que han precisado modificar modos de hacer tienen razones para celebrar el próximo ocho de abril el Día del Trabajador de la Pesca, porque hay

mucho esfuerzo en cada acto de crecimiento.

Yamilé Cabrera García, secretaria del buró sindical extraterritorial de Epicol; dijo que como cada año celebrarán el acto y reconocerán a los destacados en las diferentes secciones, las embarcaciones que tuvieron mayores volúmenes de captura. Habrá una semana de actividades para conmemorar la efeméride, pretexto para ejecutar labores de saneamiento en las diferentes unidades empresariales de base e impulsar el cumplimiento de los planes productivos.

Una vez más los pescadores confirman que son hombres curtidos en desafiar los infortunios y que el incendio sólo sea un mal recuerdo, Nogueira tapia aseveró “eso ya lo asimilamos, ahora es seguir trabajando.

Tomado de Periódico Guerrillero