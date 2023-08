Erlys Casanova lanzará en Rusia

El lanzador pinareño Erlys Casanova partirá hacia Rusia para defender los colores del club Rus Star, con el objetivo de reforzar al conjunto de cara a la etapa final de la liga.

Según informó Heriberto Suárez Pereda, comisionado provincial de béisbol en Pinar del Río, la salida de Erlys debe producirse el viernes y la duración del contrato será de un mes y medio.

Desde que cerró la etapa clasificatoria de la 62 Serie Nacional, el lanzador se mantuvo entrenando en el Capitán San Luis, aunque no pudo hacerlo con todo el rigor que la situación le exige.

«Estuve entrenando, haciendo algo, no como hubiese querido por contratiempos familiares, pero me preparé para no ir en cero», comentó Casanova.

El objetivo es claro, y ahora se enfoca en aportar victorias para que el Rus Star se corone en la liga rusa.

«Espero poder ayudar al equipo en los play off para ser campeones, y tratar de obtener un buen resultado desde el punto de vista individual para regresar el próximo año», añadió el mejor lanzador de la Serie 62.

La decisión de viajar a Rusia estuvo condicionada por la presencia en el elenco de varios pinareños, entre ellos: David Castillo, Yunior Valiente, Adrián Rodríguez y Rody Yasmani Castelló.

«David Castillo habló conmigo y acepté, todos saben que es como mi hermano, estoy deseoso de poder compartir con ellos y ayudarlos en lo que haga falta».

Casanova culminó con excelentes números en la Serie Nacional. Inició 10 juegos, completó 9, terminó con balance de (6-5), lanzó para un promedio de efectividad de 2,05 y ponchó a 62 rivales.