Este 26 de Julio es un reconocimiento al pueblo pinareño

Este es un 26 de Julio del pueblo, porque aquí las mayores batallas las libra todos los días el pueblo: la maestra, el médico, el constructor, el trabajador de Comunales, el de Acueducto, el trabajador del sector no estatal, el niño, el estudiante, el artista, el periodista, todos.

Así aseguró Yamilé Ramos Cordero, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria de ese órgano político en Pinar del Río, provincia sede de las actividades centrales por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Yo creo que el Buró Político tuvo en cuenta la participación, el protagonismo, la capacidad que ha tenido el pueblo pinareño de levantarse ante las afectaciones que hemos sufrido de eventos hidrometeorológicos; ante la contingencia energética; ante la crisis prolongada que estamos enfrentando a partir del recrudecimiento del bloqueo, y también de causas internas que periódicamente hemos evaluado, aseveró en intercambio con la prensa nacional.

Sabemos que muchas personas se preguntan: en medio de tiempos tan complejos, ¿cómo otorgar una sede del 26 de Julio a la provincia? ¿Qué resultados han tenido en cuenta? Pero, sin dudas, se reconoció esa proeza cotidiana que hacen nuestros trabajadores en todos los sectores, y nuestro pueblo de manera general, acotó.

Se reconoce la participación de los educadores, y los resultados que no son únicamente de este calendario- añadió-, pues han sido capaces durante muchísimos años de mantener la estabilidad en todas las tareas del sector, tanto en la calidad del proceso docente educativo, la cobertura docente, la cantidad de estudiantes que se forman para carreras pedagógicas, sobre todo en la Escuela Pedagógica.

Después del paso del huracán Ian- en septiembre de 2022- ha sido enorme el esfuerzo realizado con el apoyo del Gobierno y de otras entidades en la recuperación de cerca de 500 escuelas afectadas por organismos tropicales en los últimos cuatro años; y recordemos que Ian devastó cerca del 80 por ciento de la infraestructura educacional de la provincia, dijo.

Señaló que se han construido 27 casitas infantiles, el sector educacional avanza en la superación de su personal y no se han dejado de atender las escuelas del Plan Turquino, con estabilidad de maestros incluso algunos que no residen en esas zonas y se trasladan a diario.

Los resultados de la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz hablan de la calidad y el empeño de estudiantes y claustro de profesores. Recientemente graduó más de mil nuevos profesionales que estarán a disposición del desarrollo económico, político y social de la provincia, como ha ocurrido todos los años, enfatizó.

Pero esa casa de altos estudios también mantiene un vínculo estrecho con los gobiernos territoriales en el desarrollo, confección y complementación de las estrategias de desarrollo territorial; y en los aportes a la ciencia en Pinar del Río, añadió.

Y de esa misma manera se manifiesta la Universidad de Ciencias Médicas, que ha continuado avanzando en la participación de sus estudiantes en tareas de todo tipo, y su claustro se supera. Además, ha estado en un proceso de acreditación de sus carreras y han merecido el reconocimiento del Ministerio de Salud Pública.

O sea, la educación es una de las conquistas de la Revolución y consideramos que sus educadores han actuado en correspondencia con las necesidades de los momentos actuales, refirió.

Pese al bloqueo, resultados alentadores

La Salud Pública durante muchos años se ha reconocido por su estabilidad y el esfuerzo de sus profesionales y trabajadores; y hay indicadores que hablan por sí solos.

Señaló, en ese sentido, que Vueltabajo mantiene una tasa de mortalidad infantil por debajo de cinco por cada mil nacidos vivos, municipios con ese indicador en cero; y durante periodos prolongados, sin muertes maternas.

Eso es fruto, en primer lugar, del trabajo del sector; pero también ha estado acompañado de la integración de otros factores; y están establecidos los mecanismos para chequear de manera sistemática este programa y lograr que todos los actores se impliquen y respondan a las necesidades de la Salud, añadió.

Pinar del Río muestra un incremento del embarazo en la adolescencia, del bajo peso al nacer y de las embarazadas con bajo peso; y entre todos debemos contribuir en su atención y al Programa Materno Infantil en general, en busca de mayor calidad.

No estamos ajenos a las grandes limitaciones de recursos en nuestras instituciones: medicamentos, material de cura, reactivos, insumos imprescindibles para llevar a cabo procederes médicos; y deficientes condiciones para efectuar los mantenimientos constructivos, aseveró.

Y ahí siempre ha estado la participación de los trabajadores del sector buscando la forma de prestar un servicio de calidad, aunque sabemos que hay muchísimas cosas por resolver, por transformar y no en todos los lugares las cosas marchan bien, lamentó.

También se han reconocido otros programas por el Ministerio de Salud Pública como el del médico y la enfermera de la familia, señaló.

Hemos logrado, como parte del sistema de trabajo y para paliar las limitaciones de recursos y de presupuestos, que empresas que cierran el año con utilidades y sus trabajadores lo aprueban- incluidas entidades privadas- atiendan una institución de salud como parte de su responsabilidad social, explicó Ramos Cordero.

Así sucede, sobre todo, en los hospitales Abel Santamaría Cuadrado, el pediátrico Pepe Portilla y el oncológico Tercer Congreso; sin dudas una forma de contribuir con la reparación de salas y servicios de esos centros.

Otro de los sectores que ha contribuido de manera decisiva, a nuestra consideración, para que se otorgara la sede el 26 de Julio es la agricultura, agregó.

Esta constituye una provincia eminentemente agrícola, y esa actividad moviliza a muchísimas personas que han sabido sobreponerse al clima y recuperarse de los daños del huracán Ian, que impactó en infraestructura, sembrados, semillas; y ese sentido de pertenencia y voluntad las llevó a borrar las huellas de la destrucción.

En los últimos años se crece en áreas sembradas, en cantidad de tierras entregadas en usufructo; y ya son más de 170 organismos con tierras para autoconsumo, acotó.

Todavía no logramos verlo del todo en el plato de los pinareños ni satisfacer sus necesidades; pero aumentan las producciones de la agricultura, lo que se comercializa proviene de nuestros campos, puntualizó. Hemos tenido momentos en los cuales una parte de las producciones venían de otros territorios; sin embargo, hace varios años la mayoría de los productos de la agricultura que se consumen son de aquí.

Este calendario se hizo una buena campaña de tomate, de cebolla; seguimos creciendo en el cultivo del arroz, no solo por el encadenamiento con Vietnam- un proyecto conjunto en ascenso y con buenos resultados- sino por el aumento de la entrega de tierras en usufructo a pinareñas y pinareños para ese cultivo.

Hoy una buena parte de ese grano que consumimos que se obtiene aquí, incluso alguno del que hemos recibido en la canasta familiar es resultado de este convenio conjunto con Vietnam, dijo.

Reconoció, asimismo, el desempeño de los trabajadores forestales en la reforestación y extracción de madera utilizada para levantar más de siete mil casas de cura natural de tabaco de las casi 10 mil afectadas por Ian; y de la avicultura y la apicultura.

Y por supuesto, del tabaco, el principal rubro exportable de la agricultura cubana y que tiene en Pinar del Río a la provincia mayor productora, siguiendo una tradición de siglos.

Posterior al paso del huracán existe un crecimiento en áreas sembradas. En esa campaña solo pudimos plantar cuatro mil 200 hectáreas (ha) y esta concluyó con unas 11 mil 300; y ya trabajamos en la contratación de la venidera donde aspiramos a las 12 mil ha, apuntó.

¿Por qué no vamos más rápido en el crecimiento en la actividad tabacalera? Porque hay que construir todas las casas que se necesitan para el proceso posterior de cura y de beneficio del tabaco; o sea, toda la infraestructura.

Hay que seguir asegurando también equipos de riego en una parte de los productores, minoría, pero que no disponen de ellos. Y el propósito es seguir creciendo y llegar a las 20 mil hectáreas que un día se sembraron en esta provincia, refirió.

Ramos Cordero ponderó el quehacer del grupo empresarial Tabacuba en acercar a los vegueros los medios, las herramientas y vías para mejorar las condiciones de trabajo y de vida.

También reconoció el trabajo del sector empresarial, principalmente de la Industria Alimentaria, que implementa un grupo de medidas para aprovechar el recurso humano, la infraestructura y la capacidad productiva instalada en la provincia; y se encadena con el sector no estatal en aras de adquirir materias primas y mantener determinadas producciones y su encargo social.

La energía, un sector estratégico

Detalló la primera secretaria del Partido en Pinar del Río que el sector energético cuenta con muchos héroes anónimos.

Asumimos la construcción y montaje de parques fotovoltaicos, y la provincia ya dispone de cuatro que aportan energía, tres de 21.8 megawatts y uno de cinco, enfatizó,

Y ha sido decisiva la participación de los trabajadores que asumieron la tarea con entrega, seriedad, precisión, en tiempo récord (18 meses) y bajo la lluvia, el sol, en momentos de intensa sequía.

Estos cuatro parques aportan en el orden de los 68 megawatts, que no son una energía lineal pues la tenemos durante las horas del día, y eso ha permitido que tengamos jornadas en las cuales al mediodía se ha podido contar con 14 o 15 circuitos con energía eléctrica en Vueltabajo, detalló.

La provincia tiene una capacidad instalada también de unos 18 megawatts de parques que se construyeron en un proceso anterior, los cuales aportan hoy alrededor de 11 megawatts; o sea, estamos cerca de los 80 de generación de energía fotovoltaica, sentenció.

Por decisión del Ministerio de Energía y Minas hace un mes los pinareños hacemos uso de toda la energía que generan nuestros parques fotovoltaicos, lo que quiere decir que la que tenemos en el horario del día proviene de ellos.

Hay días en los que el Sistema Eléctrico Nacional ha estado muy debilitado y la transferencia que llega es muy poca y no podemos hacer uso del ciento por ciento de esa generación; días en los que se ha nublado más temprano u otros lluviosos. Pero hemos logrado que todos los circuitos tengan energía y algunos, dos veces durante el día.

Por supuesto que la satisfacción estaría cuando todo el día tengamos corriente o la mayor parte del día, mas consideramos que si no tuviéramos los parques fotovoltaicos no tuviéramos ninguna energía, dijo.

Hoy contamos con esta oportunidad y requiere seguir organizando en Pinar del Río cómo se distribuye esa energía, la planificación en el despacho eléctrico provincial, aparejado a otras acciones de mantenimiento y recuperación necesarias para seguir gestionando la energía e ir disminuyendo las horas de afectación.

Refirió que se prevé reducir algunos circuitos, sobre todo los grandes de la ciudad cabecera; y luego pasarían a los municipios donde igualmente existen circuitos muy grandes.

Destacó la faena de los linieros de la Empresa Eléctrica, que junto a muchos otros del país levantaron todo el Sistema Eléctrico en el territorio tras el paso de Ian, y continúan trabajando todos los días con limitaciones de recursos.

Pinar del Río crece en centros, viviendas, estructuras productivas que avanzan en el cambio de matriz energética, y en esas últimas no solo se favorece la actividad tabacalera sino los cultivos varios; y en algunos lugares con esta forma también contribuimos a atender el abasto de agua a la población, añadió.

Instituciones sociales y el sector empresarial disponen, asimismo, de sistemas fotovoltaicos, como es el caso de todos los policlínicos, los servicios extendidos de urgencias, las casas de abuelos y los hogares maternos.

En una parte de ellos no es suficiente la capacidad instalada, pero se cubren los servicios principales y es un programa que continúa, por ejemplo, de cara a aumentar la capacidad en el hospital psiquiátrico, el hogar de ancianos y en otras áreas de salud en los municipios, insistió.

Se han instalado kits fotovoltaicos en viviendas de una veintena de niños con enfermedades crónicas, y estamos recibiendo otros 30 equipos, aunque todavía no abarcamos todos pues contamos con una relación de más de un centenar de infantes y algunos adultos necesitados de energía eléctrica permanentemente.

Retos

Ser la sede del 26 de Julio no exime a la provincia- superavitaria- de grandes retos para mejorar la calidad de vida de sus lugareños.

Debemos seguir trabajando en la calidad de los servicios en Educación y Salud Pública y las condiciones de nuestras instituciones; la atención a los profesionales de todos los sectores, pero especialmente de esos que son tan decisivos, enfatizó.

Mejorar las instituciones culturales y deportivas, pues aún hay algunas que no se han recuperado del huracán o no han contado con los mantenimientos constructivos, comentó.

Constituye un desafío continuar atendiendo el programa de la vivienda, porque quedan muchas familias afectadas por eventos hidrometeorológicos, y el mayor volumen, de Ian; además, buscar alternativas en la producción local de materiales en todos los municipios, aprovechando los recursos naturales.

La situación con el abasto del agua es una deuda que tenemos con el pueblo, pues se trata de una preocupación constante.

Dependemos de la posibilidad que tengan el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y la dirección nacional de Acueductos, y en la medida que mejore la situación económica de los municipios a partir de las transformaciones que se acaban de aprobar, podrán generar algún nivel de divisas para aliviar esa problemática, explicó.

Asimismo, darles más participación a los jóvenes, hay que escucharlos más. Puede ser muy positivo si nosotros tenemos la capacidad, en las empresas y en todas las entidades donde los recibimos, de combinar la experiencia con esa frescura, con esas habilidades, con esos deseos de hacer que traen.

Y el otro gran reto radica en la producción de alimentos. Tenemos que lograr a partir de las potencialidades productivas cubrir la demanda de alimentos de este pueblo, fundamentalmente de proteínas, que hoy resulta insuficiente, señaló.

En 26 en el Centenario de Fidel

A una interrogante de la Agencia Cubana de Noticias, Ramos Cordero respondió que para los pinareños es un altísimo honor celebrar el 26 de Julio en Vueltabajo, precisamente en el año del Centenario de Fidel Castro.

Aquí está su raíz materna; aunque vivió poco tiempo en Pinar del Río, Lina Ruz nació en esta tierra, apuntó.

Fidel tuvo un vínculo permanente con la provincia, con su pueblo, con el tabaco, con el programa energético y con todas las tareas que se desarrollaban en el territorio.

Y yo creo que la mejor manera de darle continuidad a su pensamiento es seguir trabajando en este territorio por el compromiso que sentimos por su legado.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias

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