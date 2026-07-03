Reapertura del Águila de Oro en el marco del 26

La reinauguración en la mañana de este viernes, del Restaurante Unidad Empresarial de Base Águila de Oro en la Ciudad de Pinar del Río, engrosa el plan de tareas cumplimentadas en el marco de la efeméride del Moncada.

El centro perteneciente a la Empresa Provincial de Alojamiento y Gastronomía, consolida sus resultados y va por más, gracias al encadenamiento productivo con un actor no estatal, el cual ha favorecido de manera considerable las condiciones del lugar para la estancia de los comensales.

Lo anterior no solo incluye el uso de energía renovable con la instalación de 32 paneles solares con 25 kilos en inversores y 45 en baterías de respaldo, sino también las ofertas especiales de la casa, como el Chicharrón colombiano y el Patacón con cerdo mechado, entre otras como el Trago y Picadera Águila de Oro.

La parrillada está también entre los servicios que se brindan al pueblo.

Así lo dieron a conocer Javier Arencibia Díaz, Director de la Unidad y Noel Alejandro González Regalado, titular del negocio.



Esta alternativa que combina gestión estatal y no estatal con 18 trabajadores, favorece la reapertura de un importante servicio al pueblo que encuentra en esta etapa vacacional una opción a favor de su disfrute y deleite, con precios y prestaciones más asequibles para los visitantes.



La Empresa Provincial de Alojamiento y Gastronomía en Vueltabajo hoy cumple su plan de utilidades al 101 %, y da un salto de calidad con la reincorporación de esta unidad, de la que emana en vísperas del 26 de julio, el compromiso colectivo de toda su fuerza laboral.

