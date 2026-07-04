Principal teatro pinareño recibe mayor reparación de la última década (+Fotos)

El teatro José Jacinto Milanés, el más importante de Pinar del Río y uno de los más antiguos de América Latina, es sometido a un proceso de mantenimiento constructivo desde el pasado 30 de junio para devolverle su vitalidad.

La institución cultural presentaba un marcado deterioro y no recibía acciones de este tipo desde hace nueve años, según explicó a la Agencia Cubana de Noticias María del Carmen Lazo Cala, presidenta del Consejo Provincial de las Artes Escénicas.

Apuntó que el tabloncillo de la platea se encontraba en muy malas condiciones, y las butacas del lunetario se hundían; de ahí que ese sea uno de los principales objetos de la reparación.

Artistas de diferentes grupos de creación del Fondo Cubano de Bienes Culturales y la empresa Tecnoescena tienen a su cargo los trabajos constructivos y de restauración de un sitio cuyos orígenes datan de 1838.

Se remozan todo el mobiliario, las lámparas, esculturas y los cuadros del lobby, detalló Lazo Cala.

Además, se trabaja en la acústica a partir de las sustitución de los enchapes de madera de las paredes laterales del teatro en sus tres niveles; y se resana el techo de las diferentes plantas, impactado por la humedad, destacó.

El 20 de julio debe estar listo el «José Jacinto Milanés» para acoger el día 25 la gala artístico- cultural por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

En tiempo récord un centenar de personas asume cada obra, como es el caso de Ariel Martínez, artista del grupo de creación ABCArt.

Remozamos el techo, pues una vez que se caen partes también se pierden las molduras, que son de yeso, añadió.

También hacemos el raspado y lijado de los techos y de las paredes del interior; y restauramos el espejo, una de las labores más complicadas.

Precisó, en ese sentido, que deben hacer el busto de la parte superior del espejo, dañado por el paso del huracán Ian; así como intervenir los marcos y los adornos.

El teatro José Jacinto Milanés ha acogido importantes espectáculos culturales nacionales y de la provincia, y el público ha podido disfrutar de personalidades como Bola de Nieves, Rita Montaner, Rosita Fornés, y figuras del Ballet Nacional de Cuba, entre otros.

Asimismo, sirvió de locación para el rodaje de la popular película cubana La bella del Alhambra, dirigida por Enrique Pineda Barnet.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias