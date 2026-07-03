Conectados con el mundo

Nunca había sido tan fácil comunicarse, en cuestión de segundos es posible compartir una fotografía, conocer una noticia o conversar con alguien que se encuentra a miles de kilómetros. Las redes sociales han transformado la manera en que nos informamos, trabajamos y nos relacionamos, convirtiéndose en una herramienta que forma parte de la vida diaria de millones de personas.

Su impacto es innegable, gracias a ellas se impulsan proyectos, se promueven causas sociales, se fortalecen emprendimientos y se acortan distancias. También permiten acceder a una enorme cantidad de información y conocer realidades que antes parecían inalcanzables.

Sin embargo, esa facilidad para conectar con los demás también plantea desafíos. La velocidad con la que circulan los contenidos hace que, en ocasiones, se compartan informaciones sin verificar, se emitan criterios desde el anonimato o se pierda de vista el respeto que debe acompañar cualquier intercambio.

Vivimos en una época en la que una publicación puede influir en la opinión de muchas personas. Por eso creo que cada usuario tiene una responsabilidad que va más allá de pulsar un botón. Antes de compartir, comentar o reaccionar, vale la pena preguntarse si ese contenido aporta, informa o simplemente contribuye a generar confusión.

En nuestro país, donde el acceso a las plataformas digitales ha crecido de forma notable en los últimos años, también se ha hecho más evidente la necesidad de desarrollar una cultura digital basada en el pensamiento crítico, la responsabilidad y el uso consciente de estas herramientas. La tecnología, por sí sola, no define la calidad de la comunicación; son las personas quienes deciden cómo utilizarla.

Las redes sociales seguirán evolucionando y ocupando un lugar importante en nuestra vida. El verdadero reto no está en cuánto tiempo pasamos conectados, sino en la calidad de lo que compartimos y en la huella que dejamos detrás de cada publicación. Porque, al final, comunicar también es una forma de construir la sociedad en la que queremos vivir.