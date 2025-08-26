Etecsa anuncia cambio tecnológico que afectará servicios móviles el 29 de agosto

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en Pinar del Río anuncia que el próximo 29 de agosto, entre las 00:00 y las 06:00 horas, se realizará un cambio tecnológico en la plataforma que soporta el 67% de los servicios móviles del país, como parte de su estrategia de modernización de la infraestructura de telecomunicaciones.

Durante este proceso técnico, se verán afectadas las líneas móviles cuyos números comienzan por 500, 501, 502, 503, 504, 509, 51, 52, 55, 56, 58, 59 y 62.

También, los usuarios de telefonía fija alternativa (TFA), quienes están siendo contactados directamente por especialistas de ETECSA.

La interrupción será temporal y necesaria para implementar mejoras que permitirán una gestión más eficiente de los servicios.

Entre los beneficios posteriores al cambio se incluyen: reposición de líneas por pérdida o deterioro, cambios de número o titularidad, y la activación de servicios suplementarios como desvío de llamadas, buzón de voz y llamadas en espera.

La empresa agradece la comprensión de sus clientes y recomienda mantenerse informados a través de los perfiles institucionales en redes sociales, el sitio web www.etecsa.cu, y los medios de comunicación nacionales, donde se brindarán actualizaciones sobre el proceso.

Esta acción forma parte del compromiso de ETECSA con la mejora continua de sus servicios.