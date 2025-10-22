Portada » ETECSA anuncia corte tecnológico en Sandino como parte de su plan de modernización

ETECSA anuncia corte tecnológico en Sandino como parte de su plan de modernización

Este 23 de octubre, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) realizará un corte tecnológico en la central telefónica del Consejo Popular Cortés, ubicado en el municipio Sandino, Pinar del Río.

La medida forma parte del plan de modernización y expansión de los servicios en la provincia, con el objetivo de mejorar la calidad de las comunicaciones y ampliar las opciones de conectividad para los usuarios.

Las labores comenzarán a las 8:00 a.m. y se espera que el servicio se restablezca progresivamente durante el transcurso del día.

Aunque esta interrupción puede generar molestias temporales, permitirá la implementación de nuevas prestaciones, entre ellas la posibilidad de contratar el servicio Nauta Hogar, que facilita el acceso a internet desde las viviendas.

ETECSA recomienda a los clientes que necesiten información adicional o tengan dudas sobre el proceso, comunicarse al número 112, donde serán atendidos por ejecutivas capacitadas para brindar orientación.

Este tipo de acciones responde al compromiso de la empresa con el desarrollo tecnológico del país, y busca garantizar un servicio más eficiente, moderno y accesible para todos los cubanos, especialmente en zonas rurales como Sandino.

