ETECSA impulsa la conectividad en Minas de Matahambre con Sistema Fotovoltaico(+ Fotos y Video)

Los habitantes del municipio de Minas de Matahambre, en Pinar del Río, experimentan un avance significativo en la calidad de los servicios de telecomunicaciones gracias a la instalación reciente de un sistema de energía fotovoltaica en la cabecera municipal.

Este proyecto, impulsado por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), responde a los desafíos derivados de los frecuentes cortes eléctricos que afectaban la conectividad en la zona.

Le puede interesar:

El jefe del centro ETECSA en Minas de Matahambre, Mijaíl Cabrera Sánchez, explicó los detalles técnicos del proyecto: «Se instaló un sistema solar de 20 kilovatios con inversores, 43 kilovatios de almacenamiento en baterías y 34 paneles de 600 vatios cada uno. Esto garantiza el funcionamiento ininterrumpido de las estaciones base durante 24 horas, incluso en ausencia de red eléctrica».

Foto: Alain Alonso Graverán

El sistema, diseñado para operar en modo híbrido, combina energía solar y baterías, permitiendo el servicio de 2G y 3G desde las 8:30 a.m. hasta las 10 a.m., seguido de 4G durante el día y, posteriormente, el uso de baterías para mantener la conexión hasta las 11 p.m.

Por su parte la jefa de la brigada ETECSA Anabel Domínguez Lloret, destacó la planificación estratégica: «Hemos optimizado el consumo según las horas de luz solar, asegurando que los servicios móviles y el Wi-Fi público funcionen sin interrupciones, incluso en las horas nocturnas».

Foto: Alain Alonso Graverán

El proyecto beneficia a 864 usuarios de telefonía fija y 480 clientes de servicios de datos, además de ofrecer acceso a internet en puntos clave de la comunidad.

La población ha recibido con entusiasmo esta iniciativa, que no solo resuelve un problema crónico, sino que también refuerza la resiliencia energética en una región vulnerable a las crisis eléctricas.

Roside Maujo Rodríguez, cliente de ETECSA, expresó su satisfacción: « Ahora, podemos mantener contactos con familiares y gestionar asuntos diarios sin problema».

Le puede interesar:

Este avance, parte de una estrategia nacional para integrar energías renovables en infraestructuras críticas, marca un hito en la transformación digital de zonas rurales cubanas.

Con el apoyo del gobierno y la colaboración técnica de ETECSA, Minas de Matahambre se convierte en un referente para otras localidades en busca de soluciones sostenibles.

Foto: Alain Alonso Graverán