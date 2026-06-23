Respaldan servicios telefónicos en Consolación del Sur

Con la entrada de un novedoso y moderno sistema fotovoltaico a la dirección de Etecsa, en el municipio de Consolación del Sur, las autoridades y directivos de esa entidad ponen en marcha un plan estratégico que permitirá, en un corto plazo, respaldar los servicios telefónicos del territorio.

De acuerdo con Fernando José Sierra Oliva, jefe del Centro de Telecomunicaciones de Consolación del Sur, se recibieron 38 paneles solares de 630 watts cada uno, tres inversores que generarán una potencia trifásica de aproximadamente 10 kilowatts cada uno, y tres baterías con capacidad de almacenamiento de 15kw/h cada una.

“Estamos proyectando que este sistema responda a todo lo que tiene que ver con el equipamiento del centro de transporte del propio centro nuestro, y respaldar la telefonía fija y la conectividad a entidades durante las horas de sol”.

El directivo expresó que actualmente se encuentran trabajando en la confección, fabricación y montaje de las bases y estructuras metálicas que soportarán los mencionados paneles, así como la fijación y anclaje de los mismos

“Desde la cabecera provincial se nos está apoyando con una brigada especializada en el montaje. No obstante, los trabajadores también apoyan la conformación de este sistema durante las horas que sean necesarias, de forma tal que se culmine la instalación en el menor tiempo posible”.

Sierra Oliva aseguró que al término del montaje y puesta en marcha, el sistema fotovoltaico tendrá un impacto enorme, pues se resolverá lo relativo a la conectividad del sistema bancario municipal durante las horas de trabajo diurno, para así atender las necesidades y reclamos de la población.

“Por supuesto, esto no queda solamente en los Bancos, sino que todas las demás empresas y entidades que sus gestiones dependen de la telefonía fija y de la conectividad asociada a esta podrán realizar sus cierres y estar en completa operatividad”.

Tomado de Periódico Guerrillero