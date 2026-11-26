Las intensas lluvias registradas durante la noche del martes y gran parte del miércoles provocaron el desbordamiento del río Mantua, principal curso fluvial del municipio pinareño del mismo nombre, situación que obligó a la evacuación de pobladores de la comunidad de La Manigua, ubicada aguas abajo.

El incremento acelerado del caudal estuvo favorecido por las características hidrográficas de la cuenca. En sus tramos alto y medio, el Mantua recibe numerosos afluentes que descienden desde las zonas montañosas, aportando grandes volúmenes de agua en cortos períodos de tiempo y favoreciendo crecidas repentinas.

Ante el ascenso sostenido de las aguas y como medida preventiva, las autoridades locales dispusieron la evacuación de las familias residentes en La Manigua hacia la villa cabecera del municipio. La decisión tuvo como principal objetivo preservar la vida de los pobladores, prioridad fundamental durante situaciones de emergencia asociadas a eventos hidrometeorológicos.

Las instituciones del territorio activaron los planes previstos para estos casos y pusieron a disposición de los evacuados todas las facilidades básicas necesarias, incluyendo alojamiento, alimentación, atención médica y otras condiciones para garantizar su bienestar mientras persista la contingencia.

De acuerdo con residentes de la localidad, la crecida del río se produjo de manera rápida tras varias horas de intensas precipitaciones.

Especialistas señalan que la saturación de los suelos y el aporte constante de los afluentes de montaña contribuyeron al desbordamiento.

El hecho resulta particularmente significativo para los habitantes del municipio, pues es la primera vez que el río Mantua sale de su cauce durante la etapa invernal, fenómeno poco frecuente en esta época del año.

Al cierre de esta información, las personas evacuadas permanecían en la cabecera municipal, donde continuaban recibiendo atención y protección, en espera de que las condiciones meteorológicas se estabilicen y permitan el retorno seguro a sus hogares.

Las autoridades mantienen una vigilancia permanente sobre el comportamiento del río y exhortan a la población a cumplir las orientaciones de la Defensa Civil mientras se mantenga la situación meteorológica adversa.