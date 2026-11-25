Con la misión de fomentar la cooperación entre el sector público y privado, así como facilitar la integración de nuevos agentes económicos en la dinámica productiva de la región, la provincia de Pinar del Río fue sede del taller provincial “Mi Emprendimiento”.

Esta iniciativa fue organizada de manera conjunta por la Dirección de Desarrollo Territorial (GEDEL), la Dirección de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Colaboración (COMEX) y la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC).

Al evento asistieron dueños de negocios locales, representantes de empresas estatales, entidades bancarias y de seguros, así como instituciones científicas, turísticas y jóvenes y mujeres emprendedoras.

Foto: Radio Guamá

Durante la cita, los participantes coincidieron en que estos espacios son fundamentales para intercambiar saberes, actualizarse sobre las normativas actuales y acercarse a servicios especializados. El objetivo principal es identificar oportunidades de cooperación y encadenamiento productivo que impulsen la economía del territorio.

Testimonios de éxito y herramientas de crecimiento

El programa del taller incluyó la exposición de experiencias exitosas protagonizadas por mujeres pinareñas. Entre los proyectos más destacados estuvo la Finca Agroecológica Ilusión Guajira, ubicada en el kilómetro 10 de la carretera a Viñales.

Maricé Pérez Caro, representante de esta finca, destacó que el evento les ha abierto nuevas puertas. Según explicó, han aprendido sobre las facilidades financieras que ofrece el banco, lo que les permitirá ampliar sus capacidades productivas y diversificar la oferta en el mercado.

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Por su parte, Siria Esther Casaña Oliva, líder de la Finca Ganadera Doña Paulina, valoró de manera positiva la oportunidad de crecimiento que brindó el taller. Subrayó que adquirieron conocimientos para oficializar y registrar sus marcas, lo que garantiza la comercialización de sus productos tanto a nivel nacional como internacional, además de permitirles asociarse con otros actores económicos.

Un esfuerzo articulado

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El encuentro contó con la presencia de Néstor Ibrahim Agüero Carvajal, representante en Cuba del proyecto internacional «Mipymes y emprendimientos». Agüero Carvajal resaltó la importancia de estos intercambios para la gestión del desarrollo territorial, señalando que Pinar del Río destaca en esta área.

El taller se estructuró en paneles de discusión sobre la articulación público-privada y el papel de las mujeres emprendedoras. Para su realización, se contó con el respaldo del Ministerio de Economía y Planificación, el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE), la coordinación nacional del proyecto «Mi Emprendimiento» y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).