La Unión Eléctrica informó en sus redes sociales que la fábrica de transformadores Latinas, encargada de abastecerla, había detenido su producción por la falta de aceite dieléctrico, un componente necesario para fabricar esos equipos. Según la entidad, el aceite ya entró al país y la producción se reanudó.

A partir de ello, la Unión Eléctrica comenzó a distribuir transformadores a las diferentes empresas eléctricas del país para reponer los equipos averiados o quemados. En el caso de esta empresa, los nuevos equipos se distribuirán a los municipios de forma gradual, según el orden cronológico de las afectaciones y priorizando las que llevan más tiempo pendientes de solución.

«Sabemos la preocupación y las molestias que esta situación ha ocasionado a nuestra población. Pedimos comprensión y paciencia», señaló la entidad, que agregó que «se trabaja para dar respuesta progresivamente a las afectaciones pendientes, en correspondencia con la disponibilidad de los nuevos equipos». Asimismo, indicó que seguirá informando sobre el proceso de distribución y reposición de transformadores.

Tomado de Cubadebate