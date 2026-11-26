En una empresa o institución, hay decisiones que no se pueden tomar a ciegas. Hace falta conocer los recursos disponibles, revisar cómo se usan y entender qué dicen los resultados. En ese trabajo, economistas y contadores tienen mucho que aportar.

Cada 26 de noviembre, Cuba celebra el Día del Economista y Contador Cubano, una fecha para reconocer a quienes ejercen estas profesiones con responsabilidad y compromiso. Su jornada suele transcurrir entre cuentas, documentos, informes y cálculos. Pero detrás de cada cifra hay una realidad: un presupuesto que debe alcanzar, una tarea por cumplir o un recurso que es necesario cuidar.

Ser economista o contador no consiste solo en dominar fórmulas. Además requiere atención, constancia y honestidad. Un dato revisado con cuidado puede ayudar a detectar un error; un análisis oportuno, a encontrar una salida.

En Pinar del Río, estos profesionales trabajan en centros muy diversos y contribuyen al funcionamiento de empresas e instituciones. Quizás su labor no siempre se vea, pero está presente en muchas decisiones que afectan el día a día.

No todo son respuestas fáciles. A veces toca revisar, volver a calcular y explicar con claridad lo que muestran los números. Ese empeño ayuda a que los equipos comprendan mejor sus dificultades y puedan organizarse para seguir adelante.

También es importante que su trabajo sirva para algo más que completar informes. Cuando la información se entiende y se utiliza bien, puede orientar decisiones, cuidar los recursos y hacer que los esfuerzos de muchas personas rindan más.

A quienes convierten las cifras en caminos posibles, nuestro reconocimiento. Su trabajo demuestra que un número no es solamente un número: puede advertir, orientar y hasta abrir la puerta hacia una mejor decisión.