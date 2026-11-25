“Hasta siempre Fidel” compila el testimonio gráfico de las honras fúnebres que el pueblo cubano tributó al líder de la Revolución, Fidel Castro Ruz.

Organizado en secuencia cronológica, el volumen reúne más de 500 fotografías de 41 autores. Incluye además poemas de 20 autores, entre ellos los cubanos Pablo Armando Fernández, Virgilio López Lemus, Nancy Morejón y Ángel Augier, y los extranjeros Juan Gelman, Pablo Neruda y Mario Benedetti.

También recoge fragmentos de las intervenciones de presidentes, ministros y funcionarios de diversos países.

Con 447 páginas, la obra se distingue por un diseño sobrio y por el empleo de técnicas modernas en las artes gráficas.

Tomado de Cubadebate