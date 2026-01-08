Consejo de Gobierno de Pinar del Río aborda temas relacionados con el desarrollo territorial

En Pinar del Río se celebra hoy una reunión extraordinaria del Consejo Provincial de Gobierno del Poder Popular, presidida mediante videoconferencia por el miembro del Comité Central del Partido y Primer Ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz.
La sesión cuenta con la presencia del miembro del Buró Político y presidente de la ANPP, Esteban Lazo Hernández, invitado especial, quien destaca la importancia de fortalecer la labor legislativa en los territorios. También participa el Viceprimer Ministro y titular del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga.
El encuentro aborda prioridades locales y nacionales para enfrentar los desafíos actuales del país, y el cumplimiento de los programas de gobierno.
El gobernador de Pinar del Río, Eumelín González Sánchez, resaltó el análisis del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía provincial. Subrayó la necesidad de diversificar los rubros exportables y aprovechar las potencialidades del turismo local.
Entre las prioridades mencionó fortalecer el control fiscal, ampliar los pagos en línea y crecer en áreas de siembra de tabaco y arroz, con más de 32 mil hectáreas destinadas a este último.
También destacó la producción de huevos, miel, leche, cárnicos y carbón vegetal, con el objetivo de cubrir la demanda territorial y definir excedentes para exportación.
El Viceprimer Ministro, Óscar Pérez-Oliva Fraga, destacó las potencialidades del territorio y la importancia de aprovecharlas para el desarrollo local.
Subrayó la necesidad de identificar productos con capacidad exportable que permitan generar divisas y, a partir de ello, impulsar otros sectores estratégicos de la economía pinareña.
Fraga insistió en que la diversificación productiva y el aprovechamiento de recursos endógenos son claves para fortalecer el desarrollo provincial y contribuir al crecimiento económico nacional en un contexto desafiante.
En la cita, el Primer Ministro de Cuba Manuel Marrero Cruz, expresó la necesidad de un cambio de mentalidad para enfrentar los desafíos actuales.
Insistió en empoderar a los municipios, identificar las principales producciones y generar ingresos mediante encadenamientos productivos entre empresas estatales y actores económicos privados.
Marrero Cruz subrayó la importancia de consolidar los bienes que ya se exportan, identificar nuevos productos para ampliar la oferta y obtener divisas. Señaló que la alimentación del pueblo constituye una prioridad y llamó a aplicar enfoques innovadores que permitan superar las dificultades económicas del país.
El Consejo Provincial rindió tributo a los 32 cubanos caídos en Venezuela, y rechazó la agresión militar de Estados Unidos a esa nación y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa.