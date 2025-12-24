Portada » Feria agropecuaria este sábado en Pinar del Río

Feria agropecuaria este sábado en Pinar del Río

La feria agropecuaria y comercial, con motivo de las celebraciones de fin de año, se desarrollará este sábado 27 en todos los mercados agropecuarios del municipio cabecera y en algunos puntos de los consejos populares de La Coloma, Las Ovas y La Conchita.

De acuerdo con Fidel Boza Salazar, jefe del departamento de Comercialización en la Delegación Provincial de la Agricultura, participarán todas las empresas agropecuarias y forestales de los 11 municipios de la provincia con la venta de viandas, granos, hortalizas y frutales. Además, prevén la comercialización de carbón, carne de puerco, cerdos y carneros.

Refirió que, este año, organopónicos y productores individuales apoyarán la venta, mientras que los precios serán los aprobados por el Consejo de la Administración del municipio.

Añadió que, aun en medio de las limitaciones, esperan que esta sea una feria superior a las de años anteriores.

Tomado de Periódico Guerrillero

