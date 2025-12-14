Más de 180 innovaciones digitales se presentaron en la feria expositiva TecnoPinar 2025, espacio que consolidó el rol de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) en el desarrollo local.

Experiencias de entidades estatales y no estatales, nuevas alianzas y la presentación de la convocatoria nacional de apoyo a nuevos actores económicos para las TICs- financiada por la Unión Europea- marcaron las jornadas de un encuentro que en su segunda edición siguió apostando por la construcción conjunta de un futuro más digital y sostenible para la provincia.

Foto: Rafael Fernández Rosell

La empresa privada Más Uno, dedicada esencialmente al desarrollo de software, también presta servicios a centros de datos de empresas y sistemas de energías renovables.

Siempre hemos trabajado con la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz y desarrollamos un software para el centro de investigaciones y servicios ambientales Ecovida dirigido a la gestión de los herbarios, explicó María del Carmen Tellería, socia del emprendimiento.

Actualmente laboramos, de conjunto con la casa de altos estudios, en un proyecto para la informatización del Programa Sangre, autorizado por el Ministerio de Salud Pública, que posteriormente se generalizará en el país, detalló.

Y TecnoPinar nos ha dado la posibilidad de darnos a conocer, socializar y establecer vínculos con otras entidades similares y del sector estatal, apuntó.

El espacio igualmente permitió a la emisora provincial Radio Guamá estar más cerca de las audiencias, a partir de una aplicación móvil con los contenidos del sitio web y audio real en Internet, como parte de la constante renovación del medio.

La mayoría del acceso a la red de redes se tiene hoy por los teléfonos celulares y resulta complejo para un usuario visitar una página web desde esos dispositivos; y ya con la apk se va de forma directa, explicó a la Agencia Cubana de Noticias José Carlos Farfán, informático de Radio Guamá.

Foto: Rafael Fernández Rosell

Mayte Medina López, presidenta de la Unión de Informáticos de Cuba en Pinar del Río, aseveró que esa organización hace algún tiempo impulsa proyectos para acercar las TICs a todos los sectores de la población vueltabajera.

Es el caso de los Viernes de TICs, el tercero de cada mes, iniciativa que en la sede de la Unión ofrece servicios de asesoramiento gratuito a cuantas personas lleguen con dudas vinculadas al comercio electrónico o las nuevas tecnologías de manera general, acotó.

Asimismo, ha ganado seguidores el círculo de interés de robótica educativa que acerca a los infantes a nociones de programación y tributa al desarrollo de habilidades

diversas

TecnoPinar 2025 es un espacio necesario, porque siempre resulta importante pensar con los actores locales y las herramientas que tenemos hoy qué podemos hacer en función del desarrollo local, destacó la doctora en Ciencias Mabel Rodríguez, profesora de la Universidad de Pinar del Río.

Convocada por el Gobierno de Vueltabajo y la representación local de la Unión de Informáticos de Cuba, la cita ya cuenta con nuevos derroteros para el año 2027, cuando se realice su tercera edición.

Tomado de ACN