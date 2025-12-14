Más de 180 innovaciones digitales se presentaron en la feria expositiva TecnoPinar 2025, espacio que consolidó el rol de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) en el desarrollo local.
La empresa privada Más Uno, dedicada esencialmente al desarrollo de software, también presta servicios a centros de datos de empresas y sistemas de energías renovables.
Siempre hemos trabajado con la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz y desarrollamos un software para el centro de investigaciones y servicios ambientales Ecovida dirigido a la gestión de los herbarios, explicó María del Carmen Tellería, socia del emprendimiento.
Actualmente laboramos, de conjunto con la casa de altos estudios, en un proyecto para la informatización del Programa Sangre, autorizado por el Ministerio de Salud Pública, que posteriormente se generalizará en el país, detalló.
Y TecnoPinar nos ha dado la posibilidad de darnos a conocer, socializar y establecer vínculos con otras entidades similares y del sector estatal, apuntó.
El espacio igualmente permitió a la emisora provincial Radio Guamá estar más cerca de las audiencias, a partir de una aplicación móvil con los contenidos del sitio web y audio real en Internet, como parte de la constante renovación del medio.
La mayoría del acceso a la red de redes se tiene hoy por los teléfonos celulares y resulta complejo para un usuario visitar una página web desde esos dispositivos; y ya con la apk se va de forma directa, explicó a la Agencia Cubana de Noticias José Carlos Farfán, informático de Radio Guamá.
Mayte Medina López, presidenta de la Unión de Informáticos de Cuba en Pinar del Río, aseveró que esa organización hace algún tiempo impulsa proyectos para acercar las TICs a todos los sectores de la población vueltabajera.
TecnoPinar 2025 es un espacio necesario, porque siempre resulta importante pensar con los actores locales y las herramientas que tenemos hoy qué podemos hacer en función del desarrollo local, destacó la doctora en Ciencias Mabel Rodríguez, profesora de la Universidad de Pinar del Río.
Convocada por el Gobierno de Vueltabajo y la representación local de la Unión de Informáticos de Cuba, la cita ya cuenta con nuevos derroteros para el año 2027, cuando se realice su tercera edición.
Tomado de ACN