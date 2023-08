Fidel y Chávez en un Aló Presidente en Sandino: “Tú inventaste la máquina del tiempo y me metiste a mí” (+ Video)

21 de agosto de 2005. Plaza Bolívar en el municipio de Sandino, Pinar del Río, donde se edificaron unas 150 viviendas por el gobierno venezolano para las familias damnificadas por los huracanes. Se encienden los micrófonos y arranca el programa Aló Presidente número 231. Hugo Chávez transmite, junto a Fidel Castro como invitado especial, desde lo más occidental de Cuba a toda Venezuela.

La emisión coincide con la operación del paciente 50 000 de la Misión Milagro, nacida el 8 de julio del 2004 ante la expectativa generada por la ampliación de las coberturas de servicios de salud logradas a través de las misiones Robinson y Barrio Adentro, en Venezuela.

Desde entonces, la Operación Milagro se ha desarrollado en 17 países: Cuba, Venezuela, Bolivia, Panamá, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, Haití, Argentina, Jamaica, Santa Lucía, Angola y Malí; y no solo ha ofrecido intervenciones quirúrgicas, sino que ha suministrado lentes correctivos a todas las personas que lo necesiten, de manera gratuita.

Cinco horas y 40 minutos duró aquel Aló Presidente que pretendía incorporar a la vida social a las personas con trastornos visuales y saldar así la deuda social con los más humildes. A 15 años de aquel histórico día, Cubadebate y el sitio Fidel Soldado de las Ideas les comparten fragmentos de aquel diálogo. Si quiere leer la transcripción completa pinche aquí.

¿Qué tal, Fidel?

Fidel Castro participa en la edición 231 del programa «Aló, Presidente», que se desarrolla en Cuba, en el municipio Sandino en Pinar del Río junto al Presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, 21 de agosto de 2005. Foto: Sistema Bolivariano de Comunicación e Información/Sitio Fidel Soldado de las Ideas

Presidente Hugo Rafael Chávez Frías: ¡Qué alegría y más alegría, qué pasión hay! Está desatada una bomba atómica para la vida aquí en Cuba, aquí en Sandino, aquí en Pinar del Río. Un abrazo bolivariano, martiano, a todo el pueblo cubano, al pueblo pinareño, al pueblo de Sandino. Un abrazo revolucionario a Fidel, aquí está tomando nota muy disciplinado. Fidel es muy disciplinado, venía apurado por la hora, creo que es el ALÓ PRESIDENTE más puntual de todos los ALÓ PRESIDENTE, éste es el número 231.

Fidel me decía que uno de los signos del ALBA (Alternativa Bolivariana para la América) debe ser la puntualidad. Incluso caminamos como 400 metros y yo le calculé a Fidel paso de soldado de infantería rápida.

Presidente Chávez: Paso muy rápido, nos dejó atrás a casi todos. Bueno, un abrazo a todos desde aquí a Venezuela entera: ¡vaya este abrazo! y ¡este beso! a Venezuela y a todos los pueblos del Caribe. ¿Qué tal, Fidel?, que te veo ahí que estás sacando unas cuentas, tomando nota con mucha disciplina.ç

Presidente Fidel Castro Ruz: Sí, Hugo, tratando de ser preciso, porque una de las características de ALÓ PRESIDENTE, en primer lugar, es la verdad, y en segundo lugar, la precisión. Yo no quiero echarte a perder tu programa.

Presidente Chávez: Es tuyo y es de Cuba, es de todos.

Presidente Castro: Y Cuba es tuya, y es de todos.

Presidente Chávez: Muy bonito, muy bonito.

Presidente Chávez: Miren, en verdad hemos pasado una mañana maravillosa, incomparable; nos vinimos anoche desde La Habana, ya un poco tarde, después del tremendo acto de graduación de los médicos y las médicas, de medio mundo, de la Escuela Latinoamericana de Medicina, y luego llegamos aquí a Pinar del Río, pernoctamos, nos comimos una buena lechosa… ¿cómo llaman ustedes a la lechosa?

Presidente Castro: Un pedacito de fruta bomba.

Presidente Chávez: ¿Cómo es que llaman la lechosa?

Voz masculina no identificada: Pulpa bomba.

Presidente Chávez: Pulpa bomba.

Presidente Castro: Unos pedacitos de mango, que no están muy buenos por aquí, y un poquito de melón.

Presidente Chávez: El mango todavía no estaba muy maduro. Creo que era manga, ¿qué te gusta más, la manga o el mango?

Presidente Castro: Bueno, debe ser manga, porque por allá por Oriente, son los bizcochuelos, el hayden. Pero yo los pinareños…

Presidente Chávez: Comimos mango, melón, tú comiste melón anoche; a mí me gusta más la patilla que el melón, pero comimos melón, mango, manga, fruta bomba, papaya.

Presidente Castro: Eso depende de donde lo digas. Hay palabras que tienen un sentido en un lugar y otro sentido en otro lugar.

Presidente Chávez: Me he metido en un lío, me van a sancionar por la Ley de Responsabilidad Social.

Presidente Castro: Si aquí sancionara por la Ley de Responsabilidad Social nada más habría unos pocos en libertad.

Presidente Chávez: Me agarró una tos, me he tomado pastillas, he tomado no sé qué más. Fue que me puse a trotar anteayer y comenzó a llover; creo que me afectó un poco la garganta, pero estamos como un cañón de 155 milímetros. De lo único que me quejo es de que aquí no me dejan manejar, Baduel, no me dejan manejar porque no traje licencia… el general Baduel, ¿cómo están los compañeros, ministros?, allá está el canciller Alí Rodríguez, creo que venía manejando Alí Rodríguez.

Presidente Castro: El pueblo venezolano estará muy agradecido de que a ti no te dejen manejar.

Presidente Chávez: Soy buen conductor.

Presidente Castro: Buen conductor de pueblos y de revoluciones, pero tú no eres Fangio.

Presidente Chávez: No, lo que pasa es que me gusta mucho agarrar un volante y coger carretera larga. Pero más allá de eso, recorrimos varios kilómetros como de Pinar del Río a aquí, son… ¿cómo cuántos kilómetros? Como 100, casi 100 kilómetros. Felipe.

Presidente Castro: De Pinar del Río, alrededor, pienso yo. Sí, pero veníamos con público, teníamos que parar…

Presidente Chávez: Había mucha gente, hasta el gato estaba en la carretera, un señor al que llaman “El Gato” salió y nos saludó también, un beso a toda esa gente que está en la carretera, en los caminos, en las calles de Pinar del Río, ¿cómo se llama?, San Juan, ahí nos bajamos y se armó un remolino de cosas. Como nunca antes en nuestra historia hemos conocido tanto a Cuba, hemos querido tanto a Cuba, y como nunca antes (así lo creo y lo veo y lo siento) los cubanos y las cubanas conocieron tanto a Venezuela, estuvieron tan en el corazón de Venezuela. Y en el fondo somos hoy un mismo pueblo, pero quería mostrar el mapa, para los venezolanos a lo mejor no muy familiarizados, a ver, aquí está, ubiquemos, ciudad de La Habana, tomamos hacia el occidente toda esta carretera, aquí está Pinar del Río, por aquí en estas inmediaciones pernoctamos anoche, ésta es la provincia de Pinar del Río, creo que hay 77 ríos en esta provincia, según unas notas que leí esta madrugada.

Presidente Castro: ¿Sabes cómo le llamamos?: la cenicienta de Cuba.

Presidente Chávez: ¿Por qué la cenicienta?

Presidente Castro: Es la más pobre, estaba en manos de latifundistas toda la provincia y todos esos campesinos que sembraban café o cualquier cosa tenían que pagar el 30 y el 40% de la producción a los dueños de la tierra, y entonces ésa es una característica. En los tiempos históricos, desde hace casi tres siglos, esta región del país se dedicó al cultivo del tabaco. En esta provincia se produce el mejor tabaco del país, de modo especial en algunos valles con características peculiares, desde luego era el tabaco que tenían aquí.

Presidente Chávez: ¿El tabaco “Bolívar” lo producirán aquí?

Presidente Castro: Sí.

Presidente Chávez: Hay una marca “Bolívar”. Anoche me regalaron una.

Presidente Castro: Y entonces era famoso, después aparecieron otros lugares en el centro, en la propia provincia de La Habana, sobre todo para producir la capa. El tabaco es una combinación, la “tripa” como le llaman ellos, de una vega; la capa en otra, etc. Y así, las principales provincias tienes su marca, pero la más famosa, sin discusión, era ésta. Tenían muchos isleños, que eran muy trabajadores; el tabaco es un cultivo muy meticuloso, hay que hacer decenas de operaciones, desde que nace.

Presidente Chávez: Veníamos viendo bastantes campos sembrados.

Presidente Castro: Más bien veíamos los campos que estaban en preparación porque ya para esta fecha se ha recogido todo el tabaco, aproximadamente en el mes de abril, marzo; se siembra en los últimos meses del año: noviembre, diciembre; muchas veces vienen lluvias extemporáneas y la echan a perder.

Presidente Chávez: Vimos una siembra de maíz también.

Presidente Castro: Sí, el campesino suele sembrar maíz y otros cultivos, no es quizás la rotación ideal, pero es un hábito para comer el maíz tierno.

¿Fueron 231 años los que cumpliste?

Fidel Castro recorre la comunidad Simón Bolívar del municipio Sandino en Pinar del Río junto al Presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, durante la edición 231 del programa «Aló, Presidente», 21 de agosto de 2005. Foto: Sistema Bolivariano de Comunicación e Información/Sitio Fidel Soldado de las Ideas

Presidente Chávez: Vamos a saludar, Fidel, como casi siempre, primero que nada a todo el pueblo de Sandino, tenemos acá a Carlos Lage, el vicepresidente del Consejo de Estado; Ricardo Alarcón, Felipe Pérez Roque, invitados especiales a este ALÓ PRESIDENTE número 231. Fíjate en ese número, juégatelo, ¡juégatelo: 231!

Presidente Castro: A lo mejor nos ganamos el premio de la lotería.

Presidente Chávez: En la lotería, ¿aquí no hay lotería?

Presidente Castro: No, hace muchos años que aquí se acabó.

Presidente Chávez: Se acabó la lotería aquí. Si no, jugáramos el 231.

Presidente Castro: ¿Tú sabes por qué? Bueno, había bolitas también que eran del uno al mil, éste era de uno a decenas de miles.

Presidente Chávez: ¿Pero tú jugaste? ¿Tú jugabas?

Presidente Castro: Alguna vez compré un billetito de ésos.

Presidente Castro: Sí, porque era a ver si me ganaba algo. Pero realmente lo suspendimos, porque también es la fuente de corrupción, mucho. Siempre hemos tratado de que la gente confíe en su esfuerzo y no en la suerte, creo que es malo cuando la gente confía todo en la suerte.

Presidente Chávez: No es bueno, es malo. Hay que estudiar, planificar y trabajar.

Presidente Castro: Ésa es la razón fundamental. Y aquí ya ni se habla de eso. Ya ni se habla.

Presidente Chávez: Pero en todo caso, el número 231, anótalo por si acaso.

Presidente Castro: Lo vamos a anotar…

Presidente Chávez: Además, hoy es 21, fíjate. ¿Qué tal?

Presidente Castro: 231, 21 de agosto de tal fecha. ¡Oye, pero como recuerdo!

Presidente Chávez: ¿Fueron 231 años los que cumpliste?

Presidente Castro: Sí, yo los cumplí, porque el hombre no es los años que tenga, sino los años que ha vivido, lo que haya aprendido a lo largo de los años. Tú, por ejemplo, sabes mucho más que cuando te graduaste de cadete; pero como unas 50 veces más.

Presidente Chávez: ¡Lo que quería era desearte feliz cumpleaños!, ya que no lo hice personalmente, sino por teléfono, aquella madrugada que me vacilaste hasta que te dio la gana… Presidente Chávez: ¡Feliz cumpleaños, Fidel! De parte de todo el pueblo venezolano. Presidente Castro: Sí, pero Hugo, dijiste ¡feliz cumpleaños!, pero no dijiste de qué año. Presidente Chávez De éste, del año 231.

Presidente Castro: Mi padre me hubiera hablado del 2020.

Presidente Chávez: 2030.

Presidente Castro: 2030.

Presidente Chávez: Del 2030. Mira, mira quién vino a saludarte, el “tipo de cuidado”: Manuelito. Mira donde está Manuelito, allá están Rosa Virginia y Manuelito. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chamo? Carga un burrito, ¿qué es lo que carga ahí, un perro, un burro? Un perro. Ahí está Rosa Virginia que nos acompaña. Bueno, vamos a seguir saludando: a Felipe, José Ramón Balaguer, ministro de Salud Pública; Yadira García, ministra de Industrias Básicas; Otto Rivero, Ricardo Cabriza está por ahí, viejo amigo; Martha Lomas, ¿dónde estará Martha?, seguro que llegó temprano…, allá está Martha.

Un beso a Martha Lomas, ella es en verdad una loma, Martha Lomas; Francisco Soberón, presidente del Banco Central de Cuba. Soberón: ya vamos por 31 mil millones de dólares de las reservas internacionales, sí. Y está Bárbara Castillo, ¿está Barbarita por ahí también? ¡Barbarita! ¡Hola Barbarita! Un beso para ti; Fernando Acosta, Manuel Marreo, Fidel Figueroa, ministro de la Construcción; Luis Gómez, amigo nuestro y tremendo “bochador” jugando bolas criollas: Luis Gómez.

Presidente Chávez: Sobre todo cuando llueve, cuando llueve es más peligroso. Luis Gómez, Ignacio González Plana, ministro de Informática; Humberto Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación. ¿Cómo estarán las medallas? ¿Qué último reporte tenemos por ahí de los Juegos Bolivarianos? La pelea está súper reñida allá en Colombia, hasta última hora estábamos casi empatados, por encima, pero por cuatro o cinco medallas de oro, con Colombia. ¡Última hora!, ¿a qué hora es esto?

Voz masculina no identificada: A las doce de la noche.

Presidente Chávez: ¿A las doce de la noche?, ¿y esta mañana no había un reporte?

Voz masculina no identificada: Ése mismo.

Presidente Chávez: Doce de la noche, esto no incluye las competencias de hoy, entonces. “Venezuela: 173 medallas de oro, Colombia: 165”, nos despegamos un poquito. Estábamos ayer a tres medallas, muy reñidas…

¿Desde cuándo no te ponchan?

Presidente Chávez: Muy reñida la competencia.

¿De qué te ríes? Que te voy a hacer una pregunta: ¿desde cuándo no te ponchan, Fidel?

Presidente Chávez: Hablando de deporte, ¿desde cuándo no te ponchan?

Presidente Castro: Desde hace como 30 años.

Presidente Chávez: ¡Treinta!

Presidente Castro: Sí, desde que dejé la pelota.

Presidente Chávez: Mira, por ahí está Reyes Reyes…

Presidente Chávez: Por ahí está el gobernador Reyes Reyes de testigo —es el gobernador del estado Lara, Luis Reyes. ¿Cómo estás, Luis? ¿Dónde está Milagros, mi comadre? ¡Pero mira!, pareces una cubana.

Luis Reyes: tú eres testigo, el “ponche” fue en Barquisimeto, ¿no?

Gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes: Claro sí, él dice que se lo dejó meter, el ponche, ¿no?

Presidente Castro: No, no mire, mire hay un problema histórico que está por discutir todavía, ¿o tú pretendiste que una pelota que me pasó por arriba de la cabeza era strike? Presidente Chávez: Oigan ustedes lo que ha dicho: “Por arriba de la cabeza”, esto está grabado. Presidente Castro: Sí, si yo me tuve que agachar. Presidente Chávez: Está grabado, una recta por todo el medio del home, partió en dos el home. Lo que pasa es que no la viste, ¡claro!, ya era la una de la mañana, veníamos todo el día, recorrimos Sabaneta, Libertad, Veguita, Dolores, después Guanare, una asamblea, ¿como a qué hora llegamos a jugar? A las nueve de la noche.

Gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes: A las 8:30 empezó el juego, él bateó como a las 9:30, por ahí.

Presidente Chávez: Y el ponche fue como a la una de la mañana. Tenía excusas.

Gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes: Tenía razón.

Presidente Chávez: El no la vio, en cambio Felipe [Pérez Roque] dio “tubey” y hasta Carlitos, ¿no? ¿Carlitos no dio un “tubey” también?

Presidente Castro: Sí. Es una prueba de que son muy malos diplomáticos [risas]. Les lanzaron una línea por allá arriba.

Presidente Chávez: Te dejaste ponchar para resarcir el daño que me hizo el canciller.

Presidente Castro: Me dejé ponchar para que no me diese un pelotazo en la cabeza.

Presidente Chávez: Ahí está Carlitos, ahí está Carlitos. Y salió y metió una línea entre dos.

Presidente Castro: Instinto de conservación.

Presidente Chávez: Bueno, dejemos esa discusión para otro día. “Colombia 165 de oro, Perú 24, Ecuador 22, Panamá 8, Bolivia 2.” Pero Colombia, que de verdad nos ha dado la pelea y así es mejor, ¡así es mejor!, que esté reñida la competencia. La vez pasada no hubo mucha resistencia de ninguno de los demás países. Luego vienen los Suramericanos y los Panamericanos, ahí nos veremos con ustedes, ¿no?, en los Panamericanos, en los Centroamericanos y del Caribe. Venezuela viene avanzando gracias, entre otras cosas, al trabajo de la Revolución, de nuestros deportistas, y al apoyo que Cuba nos está dando…

Presidente Castro: Ustedes tendrán el mejor equipo…

Presidente Chávez: Bueno, hemos mejorado…

Tú inventaste la máquina del tiempo y me metiste a mí

Presidente Chávez: Yo quiero, a nombre de todo el pueblo venezolano, y en el mío y desde mi alma, decirte que me honras con todo eso. Pero al mismo tiempo, decirte que, tú, Fidel, tú dijiste aquello cuando yo no había nacido, ahora tú me has incorporado, he dicho como un… como hacía aquél personaje de la novela de García Márquez, de el «Gabo», de Cien años de soledad, José Arcadio Buendía: inventó la máquina del tiempo, inventó un rayo como un arma de guerra, etcétera, y fundó Macondo. Bueno, tú inventaste la máquina del tiempo y me metiste a mí, cuando yo no había nacido, pero más que eso debo decir lo siguiente, en justicia, aunque tú lo apruebes o no lo apruebes. ¡Este hombre que está aquí, ya fue absuelto por la historia!

Asistentes: ¡Fidel! ¡Fidel! ¡Fidel!

Presidente Chávez: Bien, nadie lo duda, nadie lo duda. Tú dijiste eso hace 52, ¿cuántos años?

Presidente Castro: Hay que sacar la cuenta.

Voz masculina no identificada: 52.

Presidente Chávez: ¿52, verdad? Bueno, ve, yo tengo 51. ¡Ajá! Estaba preñada mi mamá, casi…

Presidente Chávez: Cuando tú dijiste eso. Ahora 52 años después todos estamos contestes, quienes te conocemos, quienes no te conocen, quienes contigo estamos desde siempre, quienes te han atacado, etcétera. Pero, sobre todo, nuestros pueblos lo saben, lo sabemos. Fidel Castro tuvo razón hace 52 años: Fidel Castro ya ha sido absuelto por la historia, ¡pero yo no!, ¡yo no!, ¡ojalá!, ¡Dios quiera!

Que yo pueda decir algún día en el futuro, ¡no sé cuando!, o si no lo digo yo, al menos lo sienta, no me corresponderá a mí decirlo, o alguien lo diga, si es que… o aunque nadie lo diga, sea así, que es lo más importante. ¡Ojalá! yo pudiera sentir algún día, que he sido merecedor de esa frase, de José Arcadio Buen ¡perdón!, de Fidel Castro y que de verdad yo como humilde soldado que es lo que soy en esencia y por eso me traje mi uniforme de campaña, para compartir este día contigo y con ustedes; porque en esencia, este es un día de esencias, y yo en esencia lo que soy es esto, un soldado.

¡Ojalá! que este humilde soldado campesino que soy, algún día pueda ser absuelto por la historia, por los pueblos, estar a la altura de la esperanza y del amor de un pueblo, es lo que quiero decir y me despido de Sandino, de esta tierra bella a la que aspiro volver algún día; pero le toca a Fidel Castro cerrar este programa. Fidel, es tuyo Aló PRESIDENTE.

Presidente Castro: Hugo, la máquina del tiempo me dijo que los dos seríamos absueltos.

Presidente Castro: ¡Viva Aló PRESIDENTE!

Asistentes: ¡Viva!

Presidente Castro: ¡Viva la verdad!

Asistentes: ¡Viva!

Presidente Chávez: ¡Hasta la victoria…!

Asistentes y presidente Chávez: ¡…siempre!

Presidente Chávez: ¡Patria o muerte!

Asistentes y presidente Chávez: ¡Venceremos!

