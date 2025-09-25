Firma Díaz-Canel declaración de respaldo a la República Bolivariana de Venezuela

En un lugar sagrado de la Patria, el Memorial “José Martí”, el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, firmó hoy la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano “Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela”, proceso iniciado en todo el país y que se extenderá hasta el 30 del presente mes.

Ante la imagen del Héroe Nacional y la Réplica de la Espada de Bolívar, obsequiada por Chávez a Fidel, el Jefe de Estado suscribió la declaración de apoyo que expresa la solidaridad del pueblo de Cuba frente a las amenazas a la nación bolivariana por la actual administración de los Estados Unidos.

El mandatario estuvo acompañado por el secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda; el Comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura; y el secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra.

En el solemne momento, participaron integrantes del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su estructura auxiliar, junto a otros dirigentes del Gobierno y el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba, Orlando Maneiro.

Desde el 24 de septiembre y hasta el 30 del presente mes, el pueblo cubano desarrolla un proceso de recolección de firmas en apoyo a los hermanos venezolanos y como denuncia a la posición injerencista y las amenazas de Estados Unidos que, con el despliegue de fuerzas militares en el área, pone en peligro lo acordado en la Cumbre de CELAC efectuada en La Habana, al proclamar a la América Latina y el Caribe como Zona de Paz

(Tomado de Presidencia Cuba)