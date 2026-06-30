Fitoterapia

La medicina verde es nuestra verdadera tradición, así lo confirma la literatura consultada. A la tierra le debemos todo y del mundo vegetal vivimos, pues nos alimentamos, vestimos y mucho más. Yendo a los orígenes de nuestra tierra, aquellos hombres y mujeres se curaban con rezos a los Dioses y las yerbas, y así fueron apareciendo las plantas medicinales que luego fueron sustituidas por los medicamentos de síntesis química mucho más rápidos y eficaces, pero que al final muchos de ellos tienen inconvenientes al producir reacciones adversas ajenas a la actividad para la que fueron diseñados, y hacen más daño que beneficios y son retirados del mercado o son sencillamente ineficaces, como sucede con algunos antibióticos que las bacterias codifican resistencia a sus acciones y son sustituidos por otros, más potentes, pero peligrosos. Por eso y sin pensar en un retroceso, el hombre vuelve a mirar a las plantas medicinales como un recurso necesario y se estudian con las técnicas modernas y aparecen nuevas propiedades.

En efecto existen hoy un gran número de medicamentos y suplementos a partir de las plantas medicinales, en las cuales ya se conocen los componentes que las constituyen y eso es un gran adelanto. Sin embargo hay un grupo grande de plantas medicinales que crecen espontáneamente o de forma silvestre, un ejemplo de esto lo encontramos en el Diario de Campaña de José Martí, desde Playitas a Dos Ríos, en plena manigua de las montañas, con abundancia de plantas medicinales que nos comenta, más de 60, que pueden ayudar a suplir las necesidades sobre todo en la Atención Primaria de Salud. Los ejemplos sobran y vamos a buscar las plantas medicinales más útiles a la población.

Es apropiado hacer un recuento de la historia, todas las culturas de la humanidad, dedicaron esfuerzos, conocimientos y tiempo a desarrollar sus medicamentos a partir de las plantas medicinales que era lo conocido. Desde Mesopotamia, pasando por Roma, Grecia, Egipto, la India y China, hasta los grandes recursos que guardaba América, para beneficio de sus pueblos.Vale destacar la presencia de los médicos indígenas y los de la antigüedad como Hipócrates y Galeno que fundamentaron en las plantas sus conocimientos. El medico sueco Carlos Linneo, Decano de la Facultad de Medicina en Estocolmo, se convirtió en el mayor conocedor de las plantas medicinales de su tiempo, desarrollando un sistema binominal de los nombres botánicos que se mantiene hasta nuestros días.

En épocas de la colonia aquí en Cuba se estudiaban en la Facultad de Medicina las características de las plantas medicinales usadas en la época, se hacían prácticas de laboratorio. Un Farmacéutico habanero Juan Tomas Roig y Mesa en la primera mitad del siglo XX se dedicó al estudio e introducción de plantas medicinales en Cuba, además que la exploro desde San Antonio a Maisi y escribió su obra máxima en 1945, el libro Plantas Medicinales, Aromáticas o Venenosas de Cuba que es de obligada consulta, actualmente, al momento de las investigaciones. Cabe mencionar también a Lydia Cabrera, autora del libro EL MONTE, biblia de las religiones Afro en Cuba, editado en 1955.

No es que los medicamentos de origen químico o sintéticos desarrollados a partir de fines del siglo XIX y los primeros años del siglo XX sean malos, pero en la síntesis no todo es perfecto y a veces quedan algunos efectos y defectos que no pueden avizorarse y salen en el producto, produciendo las reacciones adversas que se conocen y que costaron en un principio muertes cuando no se controlaba la investigación con rigor. Vale recordar las mal formaciones producidas por la Talidomida o las muertes infantiles de jarabes con Dietilenglicol.

Buscando una solución a los problemas antes citados, el hombre regresó su vista a las plantas que tantos beneficios habían dado a la humanidad, buscando una solución, esto fue allá en la década de los años 70 del pasado siglo. Y aquí es muy importante prestar atención a un acuerdo de la Organización Mundial de la Salud, 1978 en la reunión de Atención Primaria realizada en Alma, Atá, antigua URSS y luego en Beijing en el año 2008 en donde se puso de manifiesto que los medicamentos desarrollados por la Industria farmacéutica sólo cubrían el 40% de la población y por otra parte el 60% de los habitantes del planeta entregaban su salud a la medicina informal, al no tener acceso a los medicamentos convencionales, esto sucede mayormente en regiones sub desarrolladas del Sur. Por último el creciente daño de los medicamentos químicos citados.

A pesar de todo, algunos siguen pensando en supersticiones, en milagros o en brujería cuando se habla de plantas medicinales, sin tener en cuenta que ellas están como nosotros conformadas por cientos de compuestos químicos con acciones bien definidas en la fisiología vegetal. Así podemos observar que mediante la fotosíntesis las plantas son capaces de producir compuestos para su desarrollo y nuestro beneficio, partiendo de la Luz más la Clorofila que se realiza en sus hojas que funcionan como verdaderos laboratorios bioquímicos, en donde se sintetizan los carbohidratos, las grasas que son los llamados metabolitos primarios.

De ahí por distintas vías biosintéticas se producen los llamados metabolitos secundarios, que el vegetal usa para la defensa contra organismos patógenos y depredadores herbívoros, la eliminación de productos nitrogenados de desecho, el mantenimiento en situaciones de escasez. y en otras funciones y que nosotros usamos para nuestro beneficio como medicamentos.

Algunos de estos productos son resultado de combinaciones de los aminoácidos alifáticos y los aromáticos dando los Alcaloides y las Proteínas vegetales, también por la vía del ácido pirúvico se forman los Acidos grasos, Terpenoides, Esteroides, Aceites esenciales y Glucósidos y a partir de los compuestos fenólicos se obtienen los Taninos, Flavonoides y las Cumarinas. Hay muchos más compuestos en el mundo vegetal, otros son los Compuestos Sulfurados, Carotenoides, Saponinas, Polienos Tiofenos y Resinas y todos con acciones beneficiosas sobre los organismos vivos.

Hay todo un grupo de preparaciones farmacéuticas que se pueden realizar en la casa y así se facilitan los beneficios de las plantas medicinales, Estos son las Infusiones que consiste en calentar agua hasta ebullición en un recipiente, apagar el fuego, añadir la droga o planta medicinal, tapar, dejar reposar unos minutos, colar y luego servir, este método se usa en las partes del vegetal mas frágiles, como las flores y pequeños tallos verdes que seden los principios activos más fácilmente.

Por su parte las Decocciones consisten en poner a hervir el agua con la planta adentro, por espacio al menos de 10 minutos para agotar bien al vegetal, esta se usa en tallos gruesos, raíces y cortezas, que seden con trabajo los principios activos. En ambos procesos la concentración es al 10% y se puede endulzar usando miel, azúcar morena, menos el azúcar blanca muy refinada y no beneficiosa. Otra forma de obtener los principios activos del vegetal es mediante la Maceración que consiste en tomar un recipiente que puede ser una botella, en la que se colocan las hojas o el material vegetal y se llena con una mezcla de agua y alcohol, se deja en reposo al menos hasta una semana y luego se cuela y consume, se usa lo mismo al interior que en fricciones o masajes en la piel.

La Digestión consiste en aplicar calor moderado a la maceración con el fin de facilitar la disolución de los productos contenidos en el vegetal. Importante siempre seguir las recomendaciones médicas de las dosis, no sobrepasando las mismas para evitar entonces también reacciones adversas de los productos obtenidos.

Autor: Máster en Ciencias Carlos César Callava Couret